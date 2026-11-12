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В Иране заявили о напряженной ситуации с газовым обеспечением
В Иране заявили о напряженной ситуации с газовым обеспечением - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили о напряженной ситуации с газовым обеспечением
Более трети иранских провинций испытывают напряженную ситуацию с газовым обеспечением, заявил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:52+0300
2026-11-12T17:52+0300
2026-11-12T17:52+0300
газ
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ТЕГЕРАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Более трети иранских провинций испытывают напряженную ситуацию с газовым обеспечением, заявил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи.
Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах ранее сообщил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за дефицита газа. В настоящий момент, по его словам, дефицит газа в стране составляет порядка 530 миллионов кубометров газа в день. В прошлом году, он составлял 300 миллионов, однако из-за военных действий вырос на 230 миллионов.
"Этот год был крайне сложным в плане обеспечения газом. Как минимум в 11 провинциях страны ситуация газом близка к напряженной", - сказал Тавакколи, чьи слова приводит агентство миннефти Ирана Shana.
Он добавил, что наиболее серьезные проблемы с обеспечением газа ожидаются в трех провинциях: Мазендеране, Голестане и Северном Хорасане.
По его словам, оптимизация потребления газа может существенно помочь в решении проблемы, так как на бытовые и коммерческие нужды в зимний период приходится свыше 80 % общего объема потребления газа.
Дисбаланс в потреблении и производстве газа, который используется для обеспечения работы электростанций, также часто становится одной из причин отключения электричества в Иране в зимний период, когда потребление газа в домах растет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В марте США и Израиль атаковали объекты на газовом месторождении "Южный Парс" и в промышленной зоне Ассалуйе на юге Ирана.
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газ, мировая экономика, иран, сша, израиль
Газ, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
В Иране заявили о напряженной ситуации с газовым обеспечением
Миннефти Ирана: более трети иранских провинций испытывают напряженную ситуацию с газом
ТЕГЕРАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Более трети иранских провинций испытывают напряженную ситуацию с газовым обеспечением, заявил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи.
Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах ранее сообщил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за дефицита газа. В настоящий момент, по его словам, дефицит газа в стране составляет порядка 530 миллионов кубометров газа в день. В прошлом году, он составлял 300 миллионов, однако из-за военных действий вырос на 230 миллионов.
"Этот год был крайне сложным в плане обеспечения газом. Как минимум в 11 провинциях страны ситуация газом близка к напряженной", - сказал Тавакколи, чьи слова приводит агентство миннефти Ирана Shana.
Он добавил, что наиболее серьезные проблемы с обеспечением газа ожидаются в трех провинциях: Мазендеране, Голестане и Северном Хорасане.
По его словам, оптимизация потребления газа может существенно помочь в решении проблемы, так как на бытовые и коммерческие нужды в зимний период приходится свыше 80 % общего объема потребления газа.
Дисбаланс в потреблении и производстве газа, который используется для обеспечения работы электростанций, также часто становится одной из причин отключения электричества в Иране в зимний период, когда потребление газа в домах растет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В марте США и Израиль атаковали объекты на газовом месторождении "Южный Парс" и в промышленной зоне Ассалуйе на юге Ирана.