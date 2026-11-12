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Глава Минфина Италии подписал указ о новом пакете военной помощи Украине

Глава Минфина Италии подписал указ о новом пакете военной помощи Украине - 12.11.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина Италии подписал указ о новом пакете военной помощи Украине

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал межведомственный указ о предоставлении Украине очередного, 13-го пакета военной помощи,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:34+0300

2026-11-12T13:34+0300

2026-11-12T13:34+0300

мировая экономика

италия

украина

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РИМ, 12 окт - ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал межведомственный указ о предоставлении Украине очередного, 13-го пакета военной помощи, сообщила пресс-служба министерства. "После проверки соответствия парламентским директивам и финансовой совместимости министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти сегодня вечером подписал межведомственный указа о 13-м пакете помощи Украине", - говорится в сообщении. Ранее отсутствие подписи Джорджетти вызвало слухи о напряженности в правящей коалиции из-за позиции партии "Лига", после того как документы подписал министры иностранных дел и обороны Антонио Таяни и Гуидо Крозетто. Премьер-министр страны Джорджа Мелони объяснила задержку отъездом представителя "Лиги" Джорджетти на встречу с европейскими коллегами в Брюссель. Содержание 13-го пакета военной помощи Киеву засекречено, во вторник Крозетто представил его на заседании парламентского комитета по безопасности (Copasir). Партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини заявляет о намерении выступить против выделения военной помощи Киеву в 2027 году, Мелони, в свою очередь, выразила надежду, что правящая коалиция найдет компромисс, однако не ожидает изменения позиции Италии по Украине. "Разногласия по вопросу отправки оружия Киеву внутри правящей коалиции отложены. К ним вернутся в следующем месяце, когда планируется обсудить новый рамочный декрет о поставках гражданской и военной помощи в 2027 году. Именно тогда "Лига" намерена вступить в борьбу, чтобы реализовать политический мандат, полученный лидером партии Маттео Сальвини на чрезвычайном съезде, подтвердившем его полномочия во главе партии. Партия выступает за прекращение выделения средств и поставок оружия Киеву", - пишет газета Sole 24 Ore.

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мировая экономика, италия, украина