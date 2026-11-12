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"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа" - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа", рассказали РИА Новости в "Яндексе". | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:30+0300
2026-11-12T12:30+0300
бизнес
технологии
россия
яндекс
газпром-медиа
ведомости
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа", рассказали РИА Новости в "Яндексе". Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что компании VK, "Яндекс" и холдинг "Газпром-медиа" обсуждают создание единого селлера интернет-рекламы. "Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов", - сказали в компании. Отмечается, что у "Яндекса" есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и "Газпром-медиа", но объединение продаж не обсуждается.
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бизнес, технологии, россия, яндекс, газпром-медиа, ведомости
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Яндекс, Газпром-Медиа, Ведомости
12:30 12.11.2026
 
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"

"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа", рассказали РИА Новости в "Яндексе".
Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что компании VK, "Яндекс" и холдинг "Газпром-медиа" обсуждают создание единого селлера интернет-рекламы.
"Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов", - сказали в компании.
Отмечается, что у "Яндекса" есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и "Газпром-медиа", но объединение продаж не обсуждается.
 
БизнесТехнологииРОССИЯЯндексГазпром-МедиаВедомости
 
 
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