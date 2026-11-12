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"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"

"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа" - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"

"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа", рассказали РИА Новости в "Яндексе". | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:30+0300

2026-11-12T12:30+0300

2026-11-12T12:30+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа", рассказали РИА Новости в "Яндексе". Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что компании VK, "Яндекс" и холдинг "Газпром-медиа" обсуждают создание единого селлера интернет-рекламы. "Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов", - сказали в компании. Отмечается, что у "Яндекса" есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и "Газпром-медиа", но объединение продаж не обсуждается.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, яндекс, газпром-медиа, ведомости