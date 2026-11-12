https://1prime.ru/20261112/jandeks-875152918.html
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа" - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа", рассказали РИА Новости в "Яндексе". | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:30+0300
2026-11-12T12:30+0300
2026-11-12T12:30+0300
бизнес
технологии
россия
яндекс
газпром-медиа
ведомости
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875152918.jpg?1794475846
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа", рассказали РИА Новости в "Яндексе".
Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что компании VK, "Яндекс" и холдинг "Газпром-медиа" обсуждают создание единого селлера интернет-рекламы.
"Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов", - сказали в компании.
Отмечается, что у "Яндекса" есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и "Газпром-медиа", но объединение продаж не обсуждается.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, яндекс, газпром-медиа, ведомости
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Яндекс, Газпром-Медиа, Ведомости
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"
"Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа"
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" не планирует объединять продажи рекламы с VK и "Газпром-медиа", рассказали РИА Новости в "Яндексе".
Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что компании VK, "Яндекс" и холдинг "Газпром-медиа" обсуждают создание единого селлера интернет-рекламы.
"Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов", - сказали в компании.
Отмечается, что у "Яндекса" есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и "Газпром-медиа", но объединение продаж не обсуждается.