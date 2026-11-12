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Краснодарский край в 2026 году посетят 18 миллионов туристов, заявил Юртаев - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Краснодарский край в 2026 году посетят 18 миллионов туристов, заявил Юртаев
Краснодарский край в 2026 году посетят 18 миллионов туристов, заявил Юртаев - 12.11.2026, ПРАЙМ
Краснодарский край в 2026 году посетят 18 миллионов туристов, заявил Юртаев
Краснодарский край в 2026 году посетят порядка 18 миллионов туристов, к 2030 году это число увеличится до 22 миллионов благодаря развитию соответствующей... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:21+0300
2026-11-12T20:21+0300
туризм
бизнес
краснодарский край
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Краснодарский край в 2026 году посетят порядка 18 миллионов туристов, к 2030 году это число увеличится до 22 миллионов благодаря развитию соответствующей инфраструктуры, заявил РИА Новости министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. "Нынешний туристический сезон не закрыт, он еще продолжается. Мы прогнозируем, что до конца года у нас будет порядка 18 миллионов туристов", - сказал он в ходе заседания Столыпинского клуба на тему "Краснодарский край - вопросы развития в федеральном аспекте". В дальнейшем, по его словам, число людей, приезжающих в край, будет расти благодаря развитию туристической инфраструктуры. "На территории края реализуется беспрецедентное количество инвестиционных проектов в сфере туризма. На сумму более 800 миллиардов рублей. Инвестиционный портфель включает строительство гостиниц, санаторий, которые возводятся прямо сейчас. Они все обеспечены необходимой коммунальной инженерной инфраструктурой", - заметил собеседник агентства. "Иными словами, мы считаем, что с учетом динамики мы выйдем на показатель в 2029-2030 году на 21-22 миллиона туристов", - заключил он.
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туризм, бизнес, краснодарский край
Туризм, Бизнес, Краснодарский край
20:21 12.11.2026
 
Краснодарский край в 2026 году посетят 18 миллионов туристов, заявил Юртаев

Юртаев: Краснодарский край в 2026 году посетят 18 миллионов туристов

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Краснодарский край в 2026 году посетят порядка 18 миллионов туристов, к 2030 году это число увеличится до 22 миллионов благодаря развитию соответствующей инфраструктуры, заявил РИА Новости министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
"Нынешний туристический сезон не закрыт, он еще продолжается. Мы прогнозируем, что до конца года у нас будет порядка 18 миллионов туристов", - сказал он в ходе заседания Столыпинского клуба на тему "Краснодарский край - вопросы развития в федеральном аспекте".
В дальнейшем, по его словам, число людей, приезжающих в край, будет расти благодаря развитию туристической инфраструктуры.
"На территории края реализуется беспрецедентное количество инвестиционных проектов в сфере туризма. На сумму более 800 миллиардов рублей. Инвестиционный портфель включает строительство гостиниц, санаторий, которые возводятся прямо сейчас. Они все обеспечены необходимой коммунальной инженерной инфраструктурой", - заметил собеседник агентства.
"Иными словами, мы считаем, что с учетом динамики мы выйдем на показатель в 2029-2030 году на 21-22 миллиона туристов", - заключил он.
 
ТуризмБизнесКраснодарский край
 
 
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