https://1prime.ru/20261112/kabmin-875168260.html

Правительство рассмотрит поправки ко второму чтению в проект бюджета РФ

Правительство рассмотрит поправки ко второму чтению в проект бюджета РФ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит поправки ко второму чтению в проект бюджета РФ

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки ко второму чтению в проект федерального бюджета РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:43+0300

2026-11-12T16:43+0300

2026-11-12T16:43+0300

россия

михаил мишустин

минфин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки ко второму чтению в проект федерального бюджета РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке подготовлены Минфином совместно с министерствами и ведомствами поправки к проекту закона о федеральном бюджете на ближайшие три года", - сказал он на заседании правительства в четверг.

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россия, михаил мишустин, минфин