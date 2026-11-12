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Правительство рассмотрит поправки ко второму чтению в проект бюджета РФ
Правительство рассмотрит поправки ко второму чтению в проект бюджета РФ - 12.11.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит поправки ко второму чтению в проект бюджета РФ
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки ко второму чтению в проект федерального бюджета РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:43+0300
2026-11-12T16:43+0300
2026-11-12T16:43+0300
россия
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки ко второму чтению в проект федерального бюджета РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке подготовлены Минфином совместно с министерствами и ведомствами поправки к проекту закона о федеральном бюджете на ближайшие три года", - сказал он на заседании правительства в четверг.
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россия, михаил мишустин, минфин
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин
Правительство рассмотрит поправки ко второму чтению в проект бюджета РФ
Правительство в четверг рассмотрит поправки ко второму чтению в проект бюджета РФ