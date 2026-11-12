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Россиян предупредили о скором окончании срока карт Visa и Mastercard

Россиян предупредили о скором окончании срока карт Visa и Mastercard - 12.11.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о скором окончании срока карт Visa и Mastercard

Россияне, владеющие платежными картами Visa и Mastercard, вскоре начнут сталкиваться с постепенным сужением возможностей их использования. Как рассказала... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T02:02+0300

2026-11-12T02:02+0300

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Россияне, владеющие платежными картами Visa и Mastercard, вскоре начнут сталкиваться с постепенным сужением возможностей их использования. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, для держателей карт, выпущенных российскими банками, основной практический вопрос — скорое окончание срока их обслуживания и переход на карту "Мир", а для владельцев карт иностранных банков — контроль за средствами и доступ к зарубежным счетам.Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили международные операции в России с 10 марта 2022 года. При этом карты, эмитированные российскими банками, продолжают работать внутри страны до окончания указанного на них срока действия, а впоследствии банки перевыпускают их как карты "Мир". Срок действия некоторых карт были просто автоматически продлены."Банк России подчеркивал, что необходимости досрочно блокировать действующие карты Visa и Mastercard нет. Для клиентов это означает, что повседневные покупки, снятие наличных и переводы внутри России в большинстве случаев остаются доступными", - говорит Валишвили.Наибольшие риски связаны с картами, выпущенными зарубежными банками. После прекращения работы международных систем в России такие карты перестали приниматься в российских магазинах, у сервисов и в банкоматах, поскольку они не подключены к национальной платежной инфраструктуре.При этом проблемы могут возникать и на стороне иностранных банков: клиенты сообщают о блокировках счетов, ограничениях операций и трудностях с получением поддержки. В таких условиях средства на зарубежной карте становятся менее доступными, даже если формально счет остается открытым, а срок действия карты не истек.Отдельная проблема — устаревание протоколов безопасности и процедур аутентификации. Российские банки в ряде случаев допускают операции с картами Visa и Mastercard, однако офлайн-терминалы могут не суметь корректно подтвердить подлинность карты или ее владельца.По словам эксперта, на практике это способно проявляться в отказах при оплате, необходимости повторных попыток или ограничении отдельных типов операций. Бесконтактные платежи и онлайн-аутентификация частично снижают остроту проблемы, но полностью ее не устраняют.Переход на "Мир" остается наиболее предсказуемым вариантом для повседневных расчетов в России. Карта "Мир" обеспечивает доступ к стандартным платежным операциям, а также к сервисам бесконтактной оплаты, включая "Мир Пэй" и банковские решения отдельных кредитных организаций.Банк России не устанавливал единого жесткого срока, после которого все карты Visa и Mastercard должны быть немедленно заменены. Это позволяет банкам и клиентам перестраивать инфраструктуру и платежные привычки постепенно, без одномоментного отключения действующих карт.Держателям российских карт Visa и Mastercard разумно заранее уточнить в своем банке срок действия карты и условия ее перевыпуска в "Мир". Это особенно важно перед поездками, крупными покупками или использованием карты для регулярных платежей.Тем, кто по объективным причинам пользуется зарубежной картой, не стоит рассматривать ее как надежное место для хранения значительных сбережений. Более осторожный подход — пополнять счет на сумму конкретной покупки и не оставлять на нем крупные остатки.Риск ликвидности здесь важнее риска самой карты: деньги могут оставаться на счете, но доступ к ним способен оказаться ограниченным из-за санкционных, комплаенс- или технических причин. Поэтому резервные средства логичнее держать на российских счетах и картах, а зарубежный инструмент использовать точечно.Полный отказ от обслуживания Visa и Mastercard в России может растянуться до 2030 года, однако это не отменяет необходимости заблаговременной подготовки. "Паниковать не стоит, но переводить основные платежи и сбережения на "Мир" уже сейчас — рациональная мера финансовой гигиены", - заключает Мери Валишвили.

https://1prime.ru/20260815/gamzaev-872275314.html

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эксклюзив, финансы, банки, россия, visa, mastercard, банк россии, банковская карта