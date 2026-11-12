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В Казахстане раскрыли хищение 2,1 миллиона долларов на разработке макарон
В Казахстане раскрыли хищение 2,1 миллиона долларов на разработке макарон - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Казахстане раскрыли хищение 2,1 миллиона долларов на разработке макарон
В Казахстане завершили расследование дела о хищении 2,1 миллиона долларов, выделенных на разработку и производство инновационных макарон и обогащенной... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:26+0300
2026-11-12T13:26+0300
2026-11-12T13:26+0300
мировая экономика
казахстан
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АЛМА-АТА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Казахстане завершили расследование дела о хищении 2,1 миллиона долларов, выделенных на разработку и производство инновационных макарон и обогащенной микронутриентами муки, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) республики. "Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры окончено расследование в отношении директора ТОО Bal Halal по факту хищения средств, выделенных АО "Фонд науки" на коммерциализацию научных разработок. В результате общий ущерб составил 945 миллионов тенге (2,1 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении агентства. Поясняется, что в 2023-2024 годах компания Bal Halal получила около 2,59 миллиона долларов на реализацию четырех проектов по производству инновационных макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащенной микронутриентами. Однако в ходе следствия установлено, что закупленное оборудование не позволяло выпускать предусмотренную проектами продукцию. По данным АФМ, около 1,66 миллиона долларов под видом оплаты оборудования и услуг перечислили на счета ТОО "SMART 15", зарегистрированного на аффилированных лиц. В схеме также фигурировали ТОО "Фабрика рекламы Шымкент", ТОО "Jana tan" и ИП "Sisters Brand KZ". При этом контроль за использованием средств фактически не проводился. Акты мониторинга подписывали без выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы готовили сотрудники Bal halal, после чего передавали на подпись членам мониторинговых групп. Кроме того, по данным следствия, подозреваемая внесла на банковские счета компании около 199 тысяч долларов наличными, представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов. Как отмечается в материалах дела, эти деньги были получены после обналичивания средств и использовались с целью легализации. "Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на ее имущество стоимостью 830 миллионов тенге (1,87 миллиона долларов – ред.) включая 5 земельных участков, 4 автомашины, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия", - говорится в сообщении. Другие подробности расследования в ведомстве не раскрыли, сославшись на требования уголовно-процессуального законодательства.
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мировая экономика, казахстан
Мировая экономика, КАЗАХСТАН
В Казахстане раскрыли хищение 2,1 миллиона долларов на разработке макарон
В Казахстане завершили расследование хищения $2,1 млн на выпуск инновационных макарон
АЛМА-АТА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Казахстане завершили расследование дела о хищении 2,1 миллиона долларов, выделенных на разработку и производство инновационных макарон и обогащенной микронутриентами муки, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) республики.
"Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры окончено расследование в отношении директора ТОО Bal Halal по факту хищения средств, выделенных АО "Фонд науки" на коммерциализацию научных разработок. В результате общий ущерб составил 945 миллионов тенге (2,1 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Поясняется, что в 2023-2024 годах компания Bal Halal получила около 2,59 миллиона долларов на реализацию четырех проектов по производству инновационных макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащенной микронутриентами.
Однако в ходе следствия установлено, что закупленное оборудование не позволяло выпускать предусмотренную проектами продукцию.
По данным АФМ, около 1,66 миллиона долларов под видом оплаты оборудования и услуг перечислили на счета ТОО "SMART 15", зарегистрированного на аффилированных лиц. В схеме также фигурировали ТОО "Фабрика рекламы Шымкент", ТОО "Jana tan" и ИП "Sisters Brand KZ".
При этом контроль за использованием средств фактически не проводился. Акты мониторинга подписывали без выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы готовили сотрудники Bal halal, после чего передавали на подпись членам мониторинговых групп.
Кроме того, по данным следствия, подозреваемая внесла на банковские счета компании около 199 тысяч долларов наличными, представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов. Как отмечается в материалах дела, эти деньги были получены после обналичивания средств и использовались с целью легализации.
"Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на ее имущество стоимостью 830 миллионов тенге (1,87 миллиона долларов – ред.) включая 5 земельных участков, 4 автомашины, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия", - говорится в сообщении.
Другие подробности расследования в ведомстве не раскрыли, сославшись на требования уголовно-процессуального законодательства.