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Экономист назвал лучший способ хранить сбережения - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Экономист назвал лучший способ хранить сбережения
Экономист назвал лучший способ хранить сбережения - 12.11.2026, ПРАЙМ
Экономист назвал лучший способ хранить сбережения
Банковские депозиты подходят для хранения личных сбережений, которые могут потребоваться в любой момент, а для долгосрочного накопления денег можно рассмотреть... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:14+0300
2026-11-12T10:14+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банковские депозиты подходят для хранения личных сбережений, которые могут потребоваться в любой момент, а для долгосрочного накопления денег можно рассмотреть вариант покупки недвижимости или акций, рассказал РИА Новости экономист, основатель ООО "Капитал" Рамиль Хакимзянов. По словам эксперта, лучший способ хранить сбережения зависит от цели накопления, суммы и от того, когда деньги могут понадобиться. "Если деньги нужны как финансовая подушка безопасности — например, на случай потери работы или непредвиденных расходов, — лучше держать их на банковском депозите в рублях. Здесь важнее сохранить доступ к деньгам, чем получить максимальную доходность", - рассказал собеседник. Если цель накоплений долгосрочная, например, накопить на пенсию через 20–30 лет, можно рассмотреть инвестиции в ценные бумаги, отметил Хакимзянов. "Можно постепенно формировать инвестиционный портфель: покупать облигации, акции и другие активы, распределяя вложения между разными инструментами. По мере роста капитала и приближения к цели стоит пересматривать структуру портфеля и снижать риски", - сказал экономист. Когда накоплений становится достаточно для крупной покупки, например, квартиры, можно рассмотреть вложение средств в недвижимость или земельный участок, отметил собеседник. Однако выбор подходящего инструмента для инвестиций зависит от цели, срока инвестирования и особенностей рынка, подчеркнул он. "Главное правило: не выбирать инструмент только потому, что он сейчас кажется выгодным. Сначала определите цель и срок, на который готовы расстаться с деньгами. Если конкретной цели нет и средства могут понадобиться в любой момент, разумнее начать с депозита, а не рисковать ими на фондовом рынке", - добавил Хакимзянов.
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финансы, банки
Финансы, Банки
10:14 12.11.2026
 
Экономист назвал лучший способ хранить сбережения

Хакимзянов: для долгосрочного накопления можно рассмотреть покупку недвижимости или акций

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банковские депозиты подходят для хранения личных сбережений, которые могут потребоваться в любой момент, а для долгосрочного накопления денег можно рассмотреть вариант покупки недвижимости или акций, рассказал РИА Новости экономист, основатель ООО "Капитал" Рамиль Хакимзянов.
По словам эксперта, лучший способ хранить сбережения зависит от цели накопления, суммы и от того, когда деньги могут понадобиться.
"Если деньги нужны как финансовая подушка безопасности — например, на случай потери работы или непредвиденных расходов, — лучше держать их на банковском депозите в рублях. Здесь важнее сохранить доступ к деньгам, чем получить максимальную доходность", - рассказал собеседник.
Если цель накоплений долгосрочная, например, накопить на пенсию через 20–30 лет, можно рассмотреть инвестиции в ценные бумаги, отметил Хакимзянов.
"Можно постепенно формировать инвестиционный портфель: покупать облигации, акции и другие активы, распределяя вложения между разными инструментами. По мере роста капитала и приближения к цели стоит пересматривать структуру портфеля и снижать риски", - сказал экономист.
Когда накоплений становится достаточно для крупной покупки, например, квартиры, можно рассмотреть вложение средств в недвижимость или земельный участок, отметил собеседник. Однако выбор подходящего инструмента для инвестиций зависит от цели, срока инвестирования и особенностей рынка, подчеркнул он.
"Главное правило: не выбирать инструмент только потому, что он сейчас кажется выгодным. Сначала определите цель и срок, на который готовы расстаться с деньгами. Если конкретной цели нет и средства могут понадобиться в любой момент, разумнее начать с депозита, а не рисковать ими на фондовом рынке", - добавил Хакимзянов.
 
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