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Кириенко предложил привлечь IT-компании для продвижения спорта в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Кириенко предложил привлечь IT-компании для продвижения спорта в России
Кириенко предложил привлечь IT-компании для продвижения спорта в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
Кириенко предложил привлечь IT-компании для продвижения спорта в России
Глава VK Владимир Кириенко предложил привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T21:28+0300
2026-11-12T21:28+0300
технологии
бизнес
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875179684.jpg?1794508124
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава VK Владимир Кириенко предложил привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России. "Я хотел бы предложить привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России", - сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин. Кириенко отметил, что ежедневно российскими IT-сервисами пользуются около 100 миллионов граждан, и вовлечение IT-компаний в этот процесс позволит существенным образом увеличить охват такими мероприятиями.
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технологии, бизнес, россия, владимир путин
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
21:28 12.11.2026
 
Кириенко предложил привлечь IT-компании для продвижения спорта в России

Кириенко предложил привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава VK Владимир Кириенко предложил привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России.
"Я хотел бы предложить привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России", - сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин.
Кириенко отметил, что ежедневно российскими IT-сервисами пользуются около 100 миллионов граждан, и вовлечение IT-компаний в этот процесс позволит существенным образом увеличить охват такими мероприятиями.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
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