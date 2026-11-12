https://1prime.ru/20261112/kirienko-875179684.html

Кириенко предложил привлечь IT-компании для продвижения спорта в России

Кириенко предложил привлечь IT-компании для продвижения спорта в России - 12.11.2026, ПРАЙМ

Кириенко предложил привлечь IT-компании для продвижения спорта в России

Глава VK Владимир Кириенко предложил привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:28+0300

2026-11-12T21:28+0300

2026-11-12T21:28+0300

технологии

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава VK Владимир Кириенко предложил привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России. "Я хотел бы предложить привлечь крупнейшие IT-компании для продвижения спорта в России", - сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин. Кириенко отметил, что ежедневно российскими IT-сервисами пользуются около 100 миллионов граждан, и вовлечение IT-компаний в этот процесс позволит существенным образом увеличить охват такими мероприятиями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, владимир путин