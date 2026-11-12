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ВТБ рассказал о росте оборотов платежей в Китай
ВТБ рассказал о росте оборотов платежей в Китай - 12.11.2026, ПРАЙМ
ВТБ рассказал о росте оборотов платежей в Китай
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за девять месяцев 2026 года нарастили объем платежей в Китай на 30% по сравнению с показателем годом ранее, рассказали РИА | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:17+0300
2026-11-12T08:17+0300
2026-11-12T08:25+0300
финансы
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китай
кнр
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за девять месяцев 2026 года нарастили объем платежей в Китай на 30% по сравнению с показателем годом ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. "За девять месяцев 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 30% нарастили объем платежей в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. "На фоне высокого спроса на расчеты с КНР банк продлил до конца 2026 года возможность подключить льготные условия для снижения издержек при торговле с Китаем", - добавляется там. Отмечается, что льготные условия будут действовать до 15 апреля 2027 года.
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финансы, банки, бизнес, китай, кнр, втб
Финансы, Банки, Бизнес, КИТАЙ, КНР, ВТБ
ВТБ рассказал о росте оборотов платежей в Китай
ВТБ: клиенты среднего и малого бизнеса за девять месяцев нарастили платежи в Китай на 30%
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за девять месяцев 2026 года нарастили объем платежей в Китай на 30% по сравнению с показателем годом ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
"За девять месяцев 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 30% нарастили объем платежей в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
"На фоне высокого спроса на расчеты с КНР банк продлил до конца 2026 года возможность подключить льготные условия для снижения издержек при торговле с Китаем", - добавляется там.
Отмечается, что льготные условия будут действовать до 15 апреля 2027 года.