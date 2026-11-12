https://1prime.ru/20261112/kitaj-875139271.html

ВТБ рассказал о росте оборотов платежей в Китай

ВТБ рассказал о росте оборотов платежей в Китай - 12.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ рассказал о росте оборотов платежей в Китай

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за девять месяцев 2026 года нарастили объем платежей в Китай на 30% по сравнению с показателем годом ранее, рассказали РИА | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T08:17+0300

2026-11-12T08:17+0300

2026-11-12T08:25+0300

финансы

банки

бизнес

китай

кнр

втб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875139271.jpg?1794461129

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за девять месяцев 2026 года нарастили объем платежей в Китай на 30% по сравнению с показателем годом ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. "За девять месяцев 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 30% нарастили объем платежей в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. "На фоне высокого спроса на расчеты с КНР банк продлил до конца 2026 года возможность подключить льготные условия для снижения издержек при торговле с Китаем", - добавляется там. Отмечается, что льготные условия будут действовать до 15 апреля 2027 года.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, китай, кнр, втб