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Китай снизил цены на топливо из-за ситуации на международном рынке - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Китай снизил цены на топливо из-за ситуации на международном рынке
Китай снизил цены на топливо из-за ситуации на международном рынке - 12.11.2026, ПРАЙМ
Китай снизил цены на топливо из-за ситуации на международном рынке
Власти Китая с четверга понижают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне снижения мировых цен на нефть, говорится в заявлении... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:12+0300
2026-11-12T12:15+0300
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 12 ноя – ПРАЙМ. Власти Китая с четверга понижают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне снижения мировых цен на нефть, говорится в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ КНР. "На основании изменений цен на нефть на международном рынке, начиная с 24.00 12 ноября (19.00 мск – ред.) цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 645 юаней (96,8 доллара) и 625 юаней (93,7 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении. Согласно приведенной на сайте комитете таблице, самый дорогой бензин в Китае - в городах Чэнду и Чунцин (10610 юаней (1590 долларов) и 10605 юаней (1589 долларов) за тонну соответственно), а самый дешевый - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе -10170 юаней (1524 доллара) за тонну. Подчеркивается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику. Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
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мировая экономика, китай, кнр, cnpc, sinopec, cnooc
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, CNPC, Sinopec, CNOOC
12:12 12.11.2026 (обновлено: 12:15 12.11.2026)
 
Китай снизил цены на топливо из-за ситуации на международном рынке

Власти Китая снизили цены на бензин и дизтопливо на фоне ситуации на международном рынке

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ПЕКИН, 12 ноя – ПРАЙМ. Власти Китая с четверга понижают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне снижения мировых цен на нефть, говорится в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ КНР.
"На основании изменений цен на нефть на международном рынке, начиная с 24.00 12 ноября (19.00 мск – ред.) цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 645 юаней (96,8 доллара) и 625 юаней (93,7 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении.
Согласно приведенной на сайте комитете таблице, самый дорогой бензин в Китае - в городах Чэнду и Чунцин (10610 юаней (1590 долларов) и 10605 юаней (1589 долларов) за тонну соответственно), а самый дешевый - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе -10170 юаней (1524 доллара) за тонну.
Подчеркивается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику.
Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок.
Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
 
Мировая экономикаКИТАЙКНРCNPCSinopecCNOOC
 
 
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