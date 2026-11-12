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Китай снизил цены на топливо из-за ситуации на международном рынке

Китай снизил цены на топливо из-за ситуации на международном рынке - 12.11.2026, ПРАЙМ

Китай снизил цены на топливо из-за ситуации на международном рынке

Власти Китая с четверга понижают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне снижения мировых цен на нефть, говорится в заявлении... | 12.11.2026, ПРАЙМ

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ПЕКИН, 12 ноя – ПРАЙМ. Власти Китая с четверга понижают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне снижения мировых цен на нефть, говорится в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ КНР. "На основании изменений цен на нефть на международном рынке, начиная с 24.00 12 ноября (19.00 мск – ред.) цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 645 юаней (96,8 доллара) и 625 юаней (93,7 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении. Согласно приведенной на сайте комитете таблице, самый дорогой бензин в Китае - в городах Чэнду и Чунцин (10610 юаней (1590 долларов) и 10605 юаней (1589 долларов) за тонну соответственно), а самый дешевый - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе -10170 юаней (1524 доллара) за тонну. Подчеркивается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику. Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.

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мировая экономика, китай, кнр, cnpc, sinopec, cnooc