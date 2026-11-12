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Посол: транзитный коридор с КНДР требует сначала отладки инфраструктуры
Посол: транзитный коридор с КНДР требует сначала отладки инфраструктуры - 12.11.2026, ПРАЙМ
Посол: транзитный коридор с КНДР требует сначала отладки инфраструктуры
Говорить о транзитном коридоре КНДР - Россия - Центральная Азия пока преждевременно, сначала следует отладить инфраструктуру и процессы двустороннего... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:32+0300
2026-11-12T17:32+0300
2026-11-12T17:32+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Говорить о транзитном коридоре КНДР - Россия - Центральная Азия пока преждевременно, сначала следует отладить инфраструктуру и процессы двустороннего приграничного взаимодействия, заявил посол РФ в КНДР Андрей Подъелышев. "Говорить же о транзитном коридоре КНДР - Россия - Центральная Азия... на мой взгляд, пока преждевременно. Для начала следует сосредоточиться на отладке всей инфраструктуры и процессов двустороннего приграничного взаимодействия", - сказал Подъелышев изданию "За рубежом". Открытый этой осенью автомобильный погранпереход стал еще одной транспортной артерией между Россией и КНДР, отметил дипломат. Его функционирование позволит расширить двусторонние экономические связи, увеличить объемы грузовых потоков и гуманитарные обмены, подчеркнул посол.
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россия, кндр, центральная азия
РОССИЯ, КНДР, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Посол: транзитный коридор с КНДР требует сначала отладки инфраструктуры
Посол РФ в КНДР: транзитный коридор КНДР — Россия — Центральная Азия пока преждевременен
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Говорить о транзитном коридоре КНДР - Россия - Центральная Азия пока преждевременно, сначала следует отладить инфраструктуру и процессы двустороннего приграничного взаимодействия, заявил посол РФ в КНДР Андрей Подъелышев.
"Говорить же о транзитном коридоре КНДР
- Россия - Центральная Азия
... на мой взгляд, пока преждевременно. Для начала следует сосредоточиться на отладке всей инфраструктуры и процессов двустороннего приграничного взаимодействия", - сказал Подъелышев изданию "За рубежом".
Открытый этой осенью автомобильный погранпереход стал еще одной транспортной артерией между Россией и КНДР, отметил дипломат. Его функционирование позволит расширить двусторонние экономические связи, увеличить объемы грузовых потоков и гуманитарные обмены, подчеркнул посол.