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Посол: транзитный коридор с КНДР требует сначала отладки инфраструктуры

Посол: транзитный коридор с КНДР требует сначала отладки инфраструктуры - 12.11.2026, ПРАЙМ

Посол: транзитный коридор с КНДР требует сначала отладки инфраструктуры

Говорить о транзитном коридоре КНДР - Россия - Центральная Азия пока преждевременно, сначала следует отладить инфраструктуру и процессы двустороннего... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:32+0300

2026-11-12T17:32+0300

2026-11-12T17:32+0300

россия

кндр

центральная азия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Говорить о транзитном коридоре КНДР - Россия - Центральная Азия пока преждевременно, сначала следует отладить инфраструктуру и процессы двустороннего приграничного взаимодействия, заявил посол РФ в КНДР Андрей Подъелышев. "Говорить же о транзитном коридоре КНДР - Россия - Центральная Азия... на мой взгляд, пока преждевременно. Для начала следует сосредоточиться на отладке всей инфраструктуры и процессов двустороннего приграничного взаимодействия", - сказал Подъелышев изданию "За рубежом". Открытый этой осенью автомобильный погранпереход стал еще одной транспортной артерией между Россией и КНДР, отметил дипломат. Его функционирование позволит расширить двусторонние экономические связи, увеличить объемы грузовых потоков и гуманитарные обмены, подчеркнул посол.

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