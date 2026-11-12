Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на книги Стругацких в России вырос на 370% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/knigi-875153576.html
Спрос на книги Стругацких в России вырос на 370%
Спрос на книги Стругацких в России вырос на 370% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Спрос на книги Стругацких в России вырос на 370%
Спрос на книги классиков отечественной фантастики Аркадия и Бориса Стругацких в России значительно вырос после вышедших экранизаций, сериал "Трудно быть богом"... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:35+0300
2026-11-12T12:35+0300
технологии
бизнес
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875153576.jpg?1794476134
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Спрос на книги классиков отечественной фантастики Аркадия и Бориса Стругацких в России значительно вырос после вышедших экранизаций, сериал "Трудно быть богом" поднял продажи первоисточника на 370%, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "АСТ". "Повесть "Трудно быть богом" показала рост на 370%. Осенью на платформе Wink вышел новый одноименный сериал", - отметили в издательстве. Такая динамика стала возможна и благодаря выпуску специального издания в официальном кинооформлении - стартовый тираж в 8 тысяч экземпляров уже нашел своего читателя, добавили в пресс-службе. Продажи повести "Жук в муравейнике" увеличились на 125%. В октябре на платформах КИОН и Okko стартовал сериал "Полдень", снятый по мотивам этого произведения. Кроме того, статистика показывает, что вслед за экранизированными тайтлами аудитория начинает активно покупать те книги авторов, по которым телевизионные проекты вышли значительно раньше. Например, продажи романа "Обитаемый остров" выросли на 63%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество
Технологии, Бизнес, Общество
12:35 12.11.2026
 
Спрос на книги Стругацких в России вырос на 370%

АСТ: спрос на книги Стругацких в РФ вырос на 370% после экранизации "Трудно быть богом"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Спрос на книги классиков отечественной фантастики Аркадия и Бориса Стругацких в России значительно вырос после вышедших экранизаций, сериал "Трудно быть богом" поднял продажи первоисточника на 370%, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "АСТ".
"Повесть "Трудно быть богом" показала рост на 370%. Осенью на платформе Wink вышел новый одноименный сериал", - отметили в издательстве.
Такая динамика стала возможна и благодаря выпуску специального издания в официальном кинооформлении - стартовый тираж в 8 тысяч экземпляров уже нашел своего читателя, добавили в пресс-службе.
Продажи повести "Жук в муравейнике" увеличились на 125%.
В октябре на платформах КИОН и Okko стартовал сериал "Полдень", снятый по мотивам этого произведения.
Кроме того, статистика показывает, что вслед за экранизированными тайтлами аудитория начинает активно покупать те книги авторов, по которым телевизионные проекты вышли значительно раньше. Например, продажи романа "Обитаемый остров" выросли на 63%.
 
ТехнологииБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала