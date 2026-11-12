https://1prime.ru/20261112/knigi-875153576.html

Спрос на книги Стругацких в России вырос на 370%

Спрос на книги Стругацких в России вырос на 370% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на книги Стругацких в России вырос на 370%

Спрос на книги классиков отечественной фантастики Аркадия и Бориса Стругацких в России значительно вырос после вышедших экранизаций, сериал "Трудно быть богом"... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:35+0300

2026-11-12T12:35+0300

2026-11-12T12:35+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Спрос на книги классиков отечественной фантастики Аркадия и Бориса Стругацких в России значительно вырос после вышедших экранизаций, сериал "Трудно быть богом" поднял продажи первоисточника на 370%, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "АСТ". "Повесть "Трудно быть богом" показала рост на 370%. Осенью на платформе Wink вышел новый одноименный сериал", - отметили в издательстве. Такая динамика стала возможна и благодаря выпуску специального издания в официальном кинооформлении - стартовый тираж в 8 тысяч экземпляров уже нашел своего читателя, добавили в пресс-службе. Продажи повести "Жук в муравейнике" увеличились на 125%. В октябре на платформах КИОН и Okko стартовал сериал "Полдень", снятый по мотивам этого произведения. Кроме того, статистика показывает, что вслед за экранизированными тайтлами аудитория начинает активно покупать те книги авторов, по которым телевизионные проекты вышли значительно раньше. Например, продажи романа "Обитаемый остров" выросли на 63%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, общество