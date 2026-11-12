Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/komitet-875145265.html
Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок
Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок - 12.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок
Думский комитет по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на упрощение осуществления закупок для обеспечения... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:46+0300
2026-11-12T10:53+0300
россия
лнр
херсонская область
москва
валентина матвиенко
вячеслав володин
дума
госдума
мсп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875145265.jpg?1794469988
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на упрощение осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Он, в частности, продлевает на 2027 год срок действия ряда временных, антикризисных мер, в том числе возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ" и нераспространение на отдельных заказчиков ограничения по годовому объему закупок (50 миллионов рублей) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). На год продлевается также возможность внесения изменений в существенные условия контрактов на основании решений федерального или регионального правительства, местной администрации. На следующий год продлевается и право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Правительства России и Москвы еще год смогут также устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и определять порядок их осуществления. Кроме того, на постоянной основе закрепляется временное полномочие кабмина РФ устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность по реализации молодежной политики, предоставляется право осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей, а если такая закупка осуществляется в электронной форме, то до 5 миллионов рублей. А порог, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), повышается до 10 миллионов с 7 миллионов рублей. Кроме того, в заключаемые с субъектами МСП договоры разрешается включать условия об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных в них обязательств. Помимо этого, сроки размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке сокращаются с 15 до 7 дней в случае, когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 300 миллионов рублей, а при закупке строительных работ - 2 миллиарда рублей. Также разрешается изменять сроки контрактов на выполнение работ по авторскому надзору в соответствии со сроками контракта на выполнение строительных работ. И допускается увеличение сроков контрактов на 10% в случаях, когда объем поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг также был увеличен на 10%. Соответствующие изменения вносятся в законы о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках отдельных видов юрлиц (госкорпораций и т.д.) (223-ФЗ). "Поправки для учреждений молодежной политики и закупок по 223-ФЗ планируется ввести с 1 января 2027 года, изменения сроков контрактов - с 1 апреля 2027 года. С 1 января 2028 года предусмотренный 44-ФЗ порядок подтверждения возможности исполнить контракт при снижении цены на 25% и более распространится на электронный запрос котировок", - сообщил журналистам зампред комитета по экономполитике Алексей Говырин.
лнр
херсонская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лнр, херсонская область, москва, валентина матвиенко, вячеслав володин, дума, госдума, мсп
РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, МОСКВА, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дума, Госдума, МСП
10:46 12.11.2026 (обновлено: 10:53 12.11.2026)
 
Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал упрощение процедур госзакупок

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на упрощение осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Он, в частности, продлевает на 2027 год срок действия ряда временных, антикризисных мер, в том числе возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ" и нераспространение на отдельных заказчиков ограничения по годовому объему закупок (50 миллионов рублей) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
На год продлевается также возможность внесения изменений в существенные условия контрактов на основании решений федерального или регионального правительства, местной администрации. На следующий год продлевается и право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Правительства России и Москвы еще год смогут также устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и определять порядок их осуществления. Кроме того, на постоянной основе закрепляется временное полномочие кабмина РФ устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность по реализации молодежной политики, предоставляется право осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей, а если такая закупка осуществляется в электронной форме, то до 5 миллионов рублей.
А порог, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), повышается до 10 миллионов с 7 миллионов рублей. Кроме того, в заключаемые с субъектами МСП договоры разрешается включать условия об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных в них обязательств.
Помимо этого, сроки размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке сокращаются с 15 до 7 дней в случае, когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 300 миллионов рублей, а при закупке строительных работ - 2 миллиарда рублей.
Также разрешается изменять сроки контрактов на выполнение работ по авторскому надзору в соответствии со сроками контракта на выполнение строительных работ. И допускается увеличение сроков контрактов на 10% в случаях, когда объем поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг также был увеличен на 10%. Соответствующие изменения вносятся в законы о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках отдельных видов юрлиц (госкорпораций и т.д.) (223-ФЗ).
"Поправки для учреждений молодежной политики и закупок по 223-ФЗ планируется ввести с 1 января 2027 года, изменения сроков контрактов - с 1 апреля 2027 года. С 1 января 2028 года предусмотренный 44-ФЗ порядок подтверждения возможности исполнить контракт при снижении цены на 25% и более распространится на электронный запрос котировок", - сообщил журналистам зампред комитета по экономполитике Алексей Говырин.
 
РОССИЯЛНРХерсонская областьМОСКВАВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинДумаГосдумаМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала