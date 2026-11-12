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Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок
Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок - 12.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок
Думский комитет по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на упрощение осуществления закупок для обеспечения... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:46+0300
2026-11-12T10:46+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на упрощение осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Он, в частности, продлевает на 2027 год срок действия ряда временных, антикризисных мер, в том числе возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ" и нераспространение на отдельных заказчиков ограничения по годовому объему закупок (50 миллионов рублей) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). На год продлевается также возможность внесения изменений в существенные условия контрактов на основании решений федерального или регионального правительства, местной администрации. На следующий год продлевается и право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Правительства России и Москвы еще год смогут также устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и определять порядок их осуществления. Кроме того, на постоянной основе закрепляется временное полномочие кабмина РФ устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность по реализации молодежной политики, предоставляется право осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей, а если такая закупка осуществляется в электронной форме, то до 5 миллионов рублей. А порог, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), повышается до 10 миллионов с 7 миллионов рублей. Кроме того, в заключаемые с субъектами МСП договоры разрешается включать условия об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных в них обязательств. Помимо этого, сроки размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке сокращаются с 15 до 7 дней в случае, когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 300 миллионов рублей, а при закупке строительных работ - 2 миллиарда рублей. Также разрешается изменять сроки контрактов на выполнение работ по авторскому надзору в соответствии со сроками контракта на выполнение строительных работ. И допускается увеличение сроков контрактов на 10% в случаях, когда объем поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг также был увеличен на 10%. Соответствующие изменения вносятся в законы о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках отдельных видов юрлиц (госкорпораций и т.д.) (223-ФЗ). "Поправки для учреждений молодежной политики и закупок по 223-ФЗ планируется ввести с 1 января 2027 года, изменения сроков контрактов - с 1 апреля 2027 года. С 1 января 2028 года предусмотренный 44-ФЗ порядок подтверждения возможности исполнить контракт при снижении цены на 25% и более распространится на электронный запрос котировок", - сообщил журналистам зампред комитета по экономполитике Алексей Говырин.
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россия, лнр, херсонская область, москва, валентина матвиенко, вячеслав володин, дума, госдума, мсп
РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, МОСКВА, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дума, Госдума, МСП
Комитет Госдумы поддержал упрощение процедур госзакупок
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал упрощение процедур госзакупок
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на упрощение осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Он, в частности, продлевает на 2027 год срок действия ряда временных, антикризисных мер, в том числе возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ" и нераспространение на отдельных заказчиков ограничения по годовому объему закупок (50 миллионов рублей) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
На год продлевается также возможность внесения изменений в существенные условия контрактов на основании решений федерального или регионального правительства, местной администрации. На следующий год продлевается и право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Правительства России и Москвы еще год смогут также устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и определять порядок их осуществления. Кроме того, на постоянной основе закрепляется временное полномочие кабмина РФ устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность по реализации молодежной политики, предоставляется право осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей, а если такая закупка осуществляется в электронной форме, то до 5 миллионов рублей.
А порог, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), повышается до 10 миллионов с 7 миллионов рублей. Кроме того, в заключаемые с субъектами МСП договоры разрешается включать условия об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных в них обязательств.
Помимо этого, сроки размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке сокращаются с 15 до 7 дней в случае, когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 300 миллионов рублей, а при закупке строительных работ - 2 миллиарда рублей.
Также разрешается изменять сроки контрактов на выполнение работ по авторскому надзору в соответствии со сроками контракта на выполнение строительных работ. И допускается увеличение сроков контрактов на 10% в случаях, когда объем поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг также был увеличен на 10%. Соответствующие изменения вносятся в законы о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках отдельных видов юрлиц (госкорпораций и т.д.) (223-ФЗ).
"Поправки для учреждений молодежной политики и закупок по 223-ФЗ планируется ввести с 1 января 2027 года, изменения сроков контрактов - с 1 апреля 2027 года. С 1 января 2028 года предусмотренный 44-ФЗ порядок подтверждения возможности исполнить контракт при снижении цены на 25% и более распространится на электронный запрос котировок", - сообщил журналистам зампред комитета по экономполитике Алексей Говырин.