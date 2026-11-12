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Комитет ГД поддержал законопроект об образе многодетной семьи в рекламе

Комитет ГД поддержал законопроект об образе многодетной семьи в рекламе - 12.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал законопроект об образе многодетной семьи в рекламе

Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на формирование позитивного восприятия образа... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:10+0300

2026-11-12T11:10+0300

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бизнес

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября. Документ внесен правительством РФ. Он обязывает заказчиков социальной рекламы использовать образ благополучной семьи не менее чем с тремя детьми, если в рекламе предполагается образ семьи с ребенком. Социальная реклама - это информация для решения общественно полезных задач, которая не продает товары, а меняет поведение людей и формирует моральные ценности. А объединениям рекламодателей, производителей и распространителей рекламы законопроект дает право разрабатывать и устанавливать обязательные для своих членов правила использования в рекламе образа благополучной семьи не менее чем с тремя детьми. Речь идет об отраслевых ассоциациях, союзах или некоммерческих партнерствах, в том числе в виде саморегулируемых организаций. "Принятые ими профессиональные нормы станут обязательными для всех членов объединения. Этот порядок будет применяться, когда рекламная концепция предусматривает образ семьи с детьми", - пояснил журналистам заместитель председателя комитета по экономической политике Алексей Говырин. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Этот переходный период позволит отраслевым объединениям подготовить профессиональные нормы, а заказчикам социальной рекламы - учесть образ многодетной семьи при планировании кампаний, отметил депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума, дума