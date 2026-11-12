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Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе
Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе - 12.11.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе
Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию обязательных информационных... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:14+0300
2026-11-12T11:14+0300
2026-11-12T11:14+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию обязательных информационных сообщений (дисклеймеров) в рекламе товаров и услуг. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября.
Документ внесен группой депутатов от "Единой России". Он позволяет потребителю в удобное время ознакомиться с полной и достоверной информацией на сайте рекламодателя, при этом не перегружая рекламное сообщение.
Действующее законодательство обязывает рекламодателей размещать в рекламе значительный объем информации: сведения о продавце, включая регистрационные данные, подробные условия проведения конкурсов и акций, информацию об организаторах, призовом фонде, сроках и порядке получения выигрышей.
Однако на практике такие дисклеймеры нередко занимают существенную часть рекламного пространства или эфирного времени. При этом потребители зачастую не успевают воспринять эти сведения, отмечают разработчики.
Законопроектом в рекламе товаров, реализуемых онлайн, предлагается давать ссылку на сайт, через который они продаются и на котором размещается обязательная информация об их продавце. А в рекламе стимулирующих мероприятий (конкурсы, акции и т.д.), а также основанных на риске игр и пари, - указывать источник информации об их организаторе и условиях проведения.
Таким образом, покупатель сможет изучить подробности в удобное время, а рекламное сообщение сосредоточится на товаре или мероприятии, пояснил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.
При этом информационный ресурс "должен обеспечивать доступ к полному набору обязательных сведений", подчеркнул он. "Для интернет-магазина это означает необходимость поддерживать актуальную страницу с данными о продавце и возможностью оформить покупку", - пояснил Говырин.
Правительство РФ поддерживает законопроект.
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россия, финансы, госдума, дума, единая россия
РОССИЯ, Финансы, Госдума, Дума, Единая Россия
Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе
Комитет ГД одобрил проект об оптимизации обязательных дисклеймеров в рекламе
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию обязательных информационных сообщений (дисклеймеров) в рекламе товаров и услуг. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября.
Документ внесен группой депутатов от "Единой России". Он позволяет потребителю в удобное время ознакомиться с полной и достоверной информацией на сайте рекламодателя, при этом не перегружая рекламное сообщение.
Действующее законодательство обязывает рекламодателей размещать в рекламе значительный объем информации: сведения о продавце, включая регистрационные данные, подробные условия проведения конкурсов и акций, информацию об организаторах, призовом фонде, сроках и порядке получения выигрышей.
Однако на практике такие дисклеймеры нередко занимают существенную часть рекламного пространства или эфирного времени. При этом потребители зачастую не успевают воспринять эти сведения, отмечают разработчики.
Законопроектом в рекламе товаров, реализуемых онлайн, предлагается давать ссылку на сайт, через который они продаются и на котором размещается обязательная информация об их продавце. А в рекламе стимулирующих мероприятий (конкурсы, акции и т.д.), а также основанных на риске игр и пари, - указывать источник информации об их организаторе и условиях проведения.
Таким образом, покупатель сможет изучить подробности в удобное время, а рекламное сообщение сосредоточится на товаре или мероприятии, пояснил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.
При этом информационный ресурс "должен обеспечивать доступ к полному набору обязательных сведений", подчеркнул он. "Для интернет-магазина это означает необходимость поддерживать актуальную страницу с данными о продавце и возможностью оформить покупку", - пояснил Говырин.
Правительство РФ поддерживает законопроект.