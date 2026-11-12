Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/komitet-875147184.html
Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе
Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе - 12.11.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе
Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию обязательных информационных... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:14+0300
2026-11-12T11:14+0300
россия
финансы
госдума
дума
единая россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875147184.jpg?1794471243
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию обязательных информационных сообщений (дисклеймеров) в рекламе товаров и услуг. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября. Документ внесен группой депутатов от "Единой России". Он позволяет потребителю в удобное время ознакомиться с полной и достоверной информацией на сайте рекламодателя, при этом не перегружая рекламное сообщение. Действующее законодательство обязывает рекламодателей размещать в рекламе значительный объем информации: сведения о продавце, включая регистрационные данные, подробные условия проведения конкурсов и акций, информацию об организаторах, призовом фонде, сроках и порядке получения выигрышей. Однако на практике такие дисклеймеры нередко занимают существенную часть рекламного пространства или эфирного времени. При этом потребители зачастую не успевают воспринять эти сведения, отмечают разработчики. Законопроектом в рекламе товаров, реализуемых онлайн, предлагается давать ссылку на сайт, через который они продаются и на котором размещается обязательная информация об их продавце. А в рекламе стимулирующих мероприятий (конкурсы, акции и т.д.), а также основанных на риске игр и пари, - указывать источник информации об их организаторе и условиях проведения. Таким образом, покупатель сможет изучить подробности в удобное время, а рекламное сообщение сосредоточится на товаре или мероприятии, пояснил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин. При этом информационный ресурс "должен обеспечивать доступ к полному набору обязательных сведений", подчеркнул он. "Для интернет-магазина это означает необходимость поддерживать актуальную страницу с данными о продавце и возможностью оформить покупку", - пояснил Говырин. Правительство РФ поддерживает законопроект.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, госдума, дума, единая россия
РОССИЯ, Финансы, Госдума, Дума, Единая Россия
11:14 12.11.2026
 
Комитет ГД одобрил оптимизацию обязательных дисклеймеров в рекламе

Комитет ГД одобрил проект об оптимизации обязательных дисклеймеров в рекламе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию обязательных информационных сообщений (дисклеймеров) в рекламе товаров и услуг. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября.
Документ внесен группой депутатов от "Единой России". Он позволяет потребителю в удобное время ознакомиться с полной и достоверной информацией на сайте рекламодателя, при этом не перегружая рекламное сообщение.
Действующее законодательство обязывает рекламодателей размещать в рекламе значительный объем информации: сведения о продавце, включая регистрационные данные, подробные условия проведения конкурсов и акций, информацию об организаторах, призовом фонде, сроках и порядке получения выигрышей.
Однако на практике такие дисклеймеры нередко занимают существенную часть рекламного пространства или эфирного времени. При этом потребители зачастую не успевают воспринять эти сведения, отмечают разработчики.
Законопроектом в рекламе товаров, реализуемых онлайн, предлагается давать ссылку на сайт, через который они продаются и на котором размещается обязательная информация об их продавце. А в рекламе стимулирующих мероприятий (конкурсы, акции и т.д.), а также основанных на риске игр и пари, - указывать источник информации об их организаторе и условиях проведения.
Таким образом, покупатель сможет изучить подробности в удобное время, а рекламное сообщение сосредоточится на товаре или мероприятии, пояснил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.
При этом информационный ресурс "должен обеспечивать доступ к полному набору обязательных сведений", подчеркнул он. "Для интернет-магазина это означает необходимость поддерживать актуальную страницу с данными о продавце и возможностью оформить покупку", - пояснил Говырин.
Правительство РФ поддерживает законопроект.
 
РОССИЯФинансыГосдумаДумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала