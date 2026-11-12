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СМИ: китайские компании спешат зарезервировать мощности Nvidia за рубежом

СМИ: китайские компании спешат зарезервировать мощности Nvidia за рубежом - 12.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: китайские компании спешат зарезервировать мощности Nvidia за рубежом

Китайские компании в сфере искусственного интеллекта стремятся арендовать вычислительные мощности на базе процессоров Nvidia в зарубежных центрах обработки... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T09:54+0300

2026-11-12T09:54+0300

2026-11-12T10:00+0300

технологии

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Китайские компании в сфере искусственного интеллекта стремятся арендовать вычислительные мощности на базе процессоров Nvidia в зарубежных центрах обработки данных из-за опасений, что скандал вокруг главы американской компании Дженсена Хуанга приведет к ужесточению ограничений США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники, знакомые с ситуацией. "Китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, пытаются арендовать вычислительные мощности на базе процессоров Nvidia в центрах обработки данных за пределами Китая, опасаясь, что скандал с участием гендиректора производителя микросхем Дженсена Хуанга может подтолкнуть американские власти к ужесточению ограничений на удаленное использование ими процессоров", - передает Рейтер. США ограничивают экспорт в Китай наиболее передовых процессоров Nvidia, однако китайские компании пока могут пользоваться ими удаленно через зарубежные облачные сервисы, уточняет Рейтер. По словам источников, один из крупных китайских поставщиков облачных услуг обсуждал внутри компании возможность заранее закрепить за собой зарубежные мощности Nvidia, тогда как некоторые компании уже связались с операторами центров обработки данных по поводу их резервирования. Небольшие лаборатории искусственного интеллекта рассматривают тем временем аналогичные шаги, а также обращение к крупным поставщикам арендуемых вычислительных мощностей в Юго-Восточной Азии. Участники рынка считают, что скандал вокруг Хуанга ускорит принятие Закона о безопасности удаленного доступа (RASA), который позволит американскому минторгу регулировать такой доступ. Палата представителей одобрила документ в январе 369 голосами против 22, теперь его должен рассмотреть сенат. Опасения усилились после сообщений о скандале. СМИ писали, что женщина-предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Отмечается, что ввиду возможного ужесточения контроля и в самом Китае также вырос спрос на процессоры Nvidia на "сером" рынке, побудив трейдеров и посредников начать накапливать их запасы. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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технологии, бизнес, китай, сша, калифорния, nvidia