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В Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения
В Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения
Режим ограничения электроснабжения сохраняется в Крыму из-за дефицита электроэнергии, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:25+0300
2026-11-12T10:25+0300
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крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения электроснабжения сохраняется в Крыму из-за дефицита электроэнергии, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". Ранее в Крыму ввели режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме. "Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Республике Крым действуют ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении. Подача электроэнергии осуществляется по технологической возможности, для социально значимых объектов применяются резервные схемы, добавили в энергокомпании. Аналогичный временный режим действует и в Севастополе. "Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - информирует пресс-служба "Севастопольэнерго". В городе введены графики поочередной подачи света по схеме два часа через шесть.
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крым, севастополь
В Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения
В Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения из-за дефицита электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения электроснабжения сохраняется в Крыму из-за дефицита электроэнергии, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго".
Ранее в Крыму ввели режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме.
"Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Республике Крым действуют ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.
Подача электроэнергии осуществляется по технологической возможности, для социально значимых объектов применяются резервные схемы, добавили в энергокомпании.
Аналогичный временный режим действует и в Севастополе.
"Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - информирует пресс-служба "Севастопольэнерго".
В городе введены графики поочередной подачи света по схеме два часа через шесть.