https://1prime.ru/20261112/krym-875144215.html

В Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения

В Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения

Режим ограничения электроснабжения сохраняется в Крыму из-за дефицита электроэнергии, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:25+0300

2026-11-12T10:25+0300

2026-11-12T10:41+0300

крым

севастополь

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875144215.jpg?1794469291

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения электроснабжения сохраняется в Крыму из-за дефицита электроэнергии, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". Ранее в Крыму ввели режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме. "Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Республике Крым действуют ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении. Подача электроэнергии осуществляется по технологической возможности, для социально значимых объектов применяются резервные схемы, добавили в энергокомпании. Аналогичный временный режим действует и в Севастополе. "Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - информирует пресс-служба "Севастопольэнерго". В городе введены графики поочередной подачи света по схеме два часа через шесть.

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, севастополь