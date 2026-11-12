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На Кубе рассказали о работе туристической отрасли на фоне санкций США
На Кубе рассказали о работе туристической отрасли на фоне санкций США - 12.11.2026, ПРАЙМ
На Кубе рассказали о работе туристической отрасли на фоне санкций США
Куба продолжает принимать более тысячи туристов ежедневно, несмотря на санкции США и экономические трудности, сообщил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсия... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:02+0300
2026-11-12T09:02+0300
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туризм
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МЕХИКО, 12 ноя - ПРАЙМ. Куба продолжает принимать более тысячи туристов ежедневно, несмотря на санкции США и экономические трудности, сообщил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсия Гранда. "Туристическая отрасль продолжает оказывать услуги кубинскому народу, а также принимать небольшую группу посетителей - около тысячи человек ежедневно", - заявил министр на Международном конгрессе по управлению, местному развитию, туризму и кооперативам в Гаване. Его выступление показал телеканал Cubavisión. По словам Гарсии Гранды, власти получили 346 обращений от потенциальных инвесторов, заинтересованных в проектах в туристическом секторе. Из них 146 поступили от микро-, малых и средних предприятий. Интерес также проявляют иностранные компании, прежде всего из Испании, Германии, Канады и Китая, подчеркнул он. Министр отметил, что власти намерены расширять возможности для инвестиций и сотрудничества с негосударственным сектором. В частности, предлагаются аренда туристических объектов, передача недвижимости и земельных участков в возмездное пользование, концессии на территории и объекты, а также продажа недвижимости иностранным инвесторам, кубинцам, проживающим за рубежом, и гражданам страны. Гарсия Гранда сообщил, что власти рассматривают возможность создания смешанных предприятий для восстановления общественных клубов, проведения публичных торгов по передаче марин и предоставления налоговых льгот проектам в сфере экотуризма и специализированных туристических услуг. По его словам, новые условия должны обеспечить равные возможности для всех предпринимателей и инвесторов независимо от того, являются ли они иностранцами, проживают на Кубе или за ее пределами. Министр также подчеркнул, что государственные предприятия сохранят свое место в туристической отрасли. В числе других изменений он назвал разрешение на аренду автомобилей у государственных, иностранных и частных компаний, создание частных туристических агентств, а также допуск частных гидов и агентов по продажам при условии получения соответствующей сертификации. Министр отметил, что одной из задач новой стратегии является привлечение операторов, не подпадающих под действие санкций США, и восстановление доверия к туристическому сектору.
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туризм, бизнес, куба, сша
Туризм, Бизнес, КУБА, США
На Кубе рассказали о работе туристической отрасли на фоне санкций США
Гранда: Куба продолжает принимать более тысячи туристов ежедневно, несмотря на санкции США
МЕХИКО, 12 ноя - ПРАЙМ. Куба продолжает принимать более тысячи туристов ежедневно, несмотря на санкции США и экономические трудности, сообщил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсия Гранда.
"Туристическая отрасль продолжает оказывать услуги кубинскому народу, а также принимать небольшую группу посетителей - около тысячи человек ежедневно", - заявил министр на Международном конгрессе по управлению, местному развитию, туризму и кооперативам в Гаване. Его выступление показал телеканал Cubavisión.
По словам Гарсии Гранды, власти получили 346 обращений от потенциальных инвесторов, заинтересованных в проектах в туристическом секторе. Из них 146 поступили от микро-, малых и средних предприятий. Интерес также проявляют иностранные компании, прежде всего из Испании, Германии, Канады и Китая, подчеркнул он.
Министр отметил, что власти намерены расширять возможности для инвестиций и сотрудничества с негосударственным сектором. В частности, предлагаются аренда туристических объектов, передача недвижимости и земельных участков в возмездное пользование, концессии на территории и объекты, а также продажа недвижимости иностранным инвесторам, кубинцам, проживающим за рубежом, и гражданам страны.
Гарсия Гранда сообщил, что власти рассматривают возможность создания смешанных предприятий для восстановления общественных клубов, проведения публичных торгов по передаче марин и предоставления налоговых льгот проектам в сфере экотуризма и специализированных туристических услуг.
По его словам, новые условия должны обеспечить равные возможности для всех предпринимателей и инвесторов независимо от того, являются ли они иностранцами, проживают на Кубе или за ее пределами. Министр также подчеркнул, что государственные предприятия сохранят свое место в туристической отрасли.
В числе других изменений он назвал разрешение на аренду автомобилей у государственных, иностранных и частных компаний, создание частных туристических агентств, а также допуск частных гидов и агентов по продажам при условии получения соответствующей сертификации.
Министр отметил, что одной из задач новой стратегии является привлечение операторов, не подпадающих под действие санкций США, и восстановление доверия к туристическому сектору.