https://1prime.ru/20261112/kurs-875167216.html
"Разнонаправленные факторы": юань закрепился выше 12,4 рубля
"Разнонаправленные факторы": юань закрепился выше 12,4 рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Разнонаправленные факторы": юань закрепился выше 12,4 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять умеренно повышается после паузы в среду, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:11+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять умеренно повышается после паузы в среду, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.51 мск повышался на 4 копейки (+0,3%) - до 12,41 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,36-12,43 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,03 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,77 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг опять растет после паузы в середине недели. Курс закрепляется выше уровня 12,4 рубля за юань. "На российскую валюту продолжают влиять разнонаправленные факторы. Давление оказывают увеличение покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также произошедшее снижение нефтяных котировок", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,37% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.53 мск снижалась на 0,7% - до 92,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1% - до 103 пунктов. Прогнозы C учетом приближающегося налогового периода ноября, курс доллара может удержаться около отметки 83 рубля до конца ноября даже в случае дальнейшего снижения цен на нефть, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. "С учетом текущих уровней мы полагаем, что более релевантным ориентиром на конец текущего года будет значение 85 рублей за доллар", - добавляет она. Проценко из "Альфа-Форекса" ожидает, что во второй декаде ноября курс доллара окажется в диапазоне 80-85 рублей, евро - 89,5-94 рубля, юаня - 12-12,5 рубля.
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рынок, торги, минфин, альфа-банк
Рынок, Торги, Минфин, Альфа-банк
"Разнонаправленные факторы": юань закрепился выше 12,4 рубля
Проценко: давление на рубль оказывают покупки валюты Минфином и снижение нефти
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять умеренно повышается после паузы в среду, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.51 мск повышался на 4 копейки (+0,3%) - до 12,41 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,36-12,43 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,03 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,77 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг опять растет после паузы в середине недели. Курс закрепляется выше уровня 12,4 рубля за юань.
"На российскую валюту продолжают влиять разнонаправленные факторы. Давление оказывают увеличение покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также произошедшее снижение нефтяных котировок", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,37% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля.
Стоимость нефти к 15.53 мск снижалась на 0,7% - до 92,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1% - до 103 пунктов.
C учетом приближающегося налогового периода ноября, курс доллара может удержаться около отметки 83 рубля до конца ноября даже в случае дальнейшего снижения цен на нефть, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. "С учетом текущих уровней мы полагаем, что более релевантным ориентиром на конец текущего года будет значение 85 рублей за доллар", - добавляет она.
Проценко из "Альфа-Форекса" ожидает, что во второй декаде ноября курс доллара окажется в диапазоне 80-85 рублей, евро - 89,5-94 рубля, юаня - 12-12,5 рубля.