https://1prime.ru/20261112/kvartira-875151810.html

В "Авито" рассказали, за сколько в России можно купить "квартиру-дворец"

В "Авито" рассказали, за сколько в России можно купить "квартиру-дворец" - 12.11.2026, ПРАЙМ

В "Авито" рассказали, за сколько в России можно купить "квартиру-дворец"

Квартиру с характерным для дворцов интерьером в Москве можно купить за 370 миллионов рублей, а в других российских городах подобное жилье может обойтись в 60... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:20+0300

2026-11-12T12:20+0300

2026-11-12T12:20+0300

недвижимость

москва

россия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Квартиру с характерным для дворцов интерьером в Москве можно купить за 370 миллионов рублей, а в других российских городах подобное жилье может обойтись в 60 миллионов рублей, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе "Авито Недвижимости". "За 370 миллионов рублей продается квартира с потолочной лепниной ручной работы, наборным паркетом с металлической инкрустацией, а также люстрами из кварца, жадеита и хрусталя. Жилье общей площадью 500 квадратных метров располагается на Ленинградском шоссе на берегу Химкинского водохранилища", - уточнил представитель сервиса. Еще одна "квартира-дворец" общей площадью 297 квадратных метров продается за 230 миллионов рублей в жилом комплексе на Минской улице на западе Москвы. Отделка выполнена с использованием ценных пород дерева, золотой инкрустации, натурального камня и хрусталя. Жилье меблировано гарнитурами из массива и мягкой мебелью с шелковой и бархатной обивкой, сообщили в пресс-службе. В историческом центре Ростова-на-Дону за 145 миллионов рублей продается квартира площадью 500 квадратных метров в отреставрированном кирпичном особняке начала прошлого века. В ней пятиметровые потолки, хаммам, отделанный ониксом, лестница ручной работы и итальянская мебель, рассказал представитель платформы. По его словам, купив за 79,5 миллиона рублей квартиру на Борисовской улице в Москве, покупатель получит 180 квадратных метров с отделкой в стиле барокко с применением сусального золота, ручной росписью потолков, мраморными подоконниками, художественным паркетом, элементами интерьера из массива дерева и итальянскими мозаичными композициями. Еще дешевле обойдется квартира в центре Новосибирска площадью 519 квадратных метров, оформленная позолотой, патинированным деревом ценных пород, лепным декором и мрамором. По данным сервиса, владельцы рассчитывают выручить за нее 61 миллион рублей. В Санкт-Петербурге за 59,9 миллиона рублей можно купить квартиру площадью 197 квадратных метров на Таврической улице вблизи Смольного собора. Она находится в доме 1901 года. Интерьер квартиры выполнен в стиле классики и барокко с воссозданной по историческим эскизам лепниной с позолотой, колоннами, витражами и мраморным камином, добавили в "Авито Недвижимости".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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