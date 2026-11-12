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Лантратова добивается изменений порядка выплат на отопление в ЛНР
Лантратова добивается изменений порядка выплат на отопление в ЛНР - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лантратова добивается изменений порядка выплат на отопление в ЛНР
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой добивается изменений порядка выплат на отопление в ЛНР, чтобы тысячи семей смогли получать... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:48+0300
2026-11-12T19:48+0300
2026-11-12T19:48+0300
общество
лнр
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой добивается изменений порядка выплат на отопление в ЛНР, чтобы тысячи семей смогли получать положенную помощь.
Ранее в четверг Лантратова сообщала, что не менее 100 бензиновых и дизельных генераторов были направлены жителям, социальным и медицинским учреждениям региона. Позже она рассказала, что один из генераторов уже запущен.
"Работаем над системными изменениями и помогаем там, где поддержка нужна в моменте. Генераторы доставлены в ЛНР — в домах и больнице будет тепло. Добиваемся и изменения порядка выплат на отопление, чтобы 3 тысячи семей смогли получать положенную помощь", - написала омбудсмен в канале на платформе "Макс".
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общество , лнр
Лантратова добивается изменений порядка выплат на отопление в ЛНР
Аппарат Лантратовой добивается изменений порядка выплат на отопление в ЛНР
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой добивается изменений порядка выплат на отопление в ЛНР, чтобы тысячи семей смогли получать положенную помощь.
Ранее в четверг Лантратова сообщала, что не менее 100 бензиновых и дизельных генераторов были направлены жителям, социальным и медицинским учреждениям региона. Позже она рассказала, что один из генераторов уже запущен.
"Работаем над системными изменениями и помогаем там, где поддержка нужна в моменте. Генераторы доставлены в ЛНР — в домах и больнице будет тепло. Добиваемся и изменения порядка выплат на отопление, чтобы 3 тысячи семей смогли получать положенную помощь", - написала омбудсмен в канале на платформе "Макс".