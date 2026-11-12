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ЛДПР проверит, зависит ли цена товара на платформах от данных пользователей

ЛДПР проверит, зависит ли цена товара на платформах от данных пользователей - 12.11.2026, ПРАЙМ

ЛДПР проверит, зависит ли цена товара на платформах от данных пользователей

Молодежная организация ЛДПР начала всероссийский мониторинг цифровых платформ, чтобы проверить, зависит ли стоимость одинаковых товаров и услуг, предлагаемых на | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:00+0300

2026-11-12T12:00+0300

2026-11-12T12:02+0300

технологии

россия

лдпр

госдума

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Молодежная организация ЛДПР начала всероссийский мониторинг цифровых платформ, чтобы проверить, зависит ли стоимость одинаковых товаров и услуг, предлагаемых на них, от модели телефона покупателя, истории его заказов, наличия подписки и других данных, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов (ЛДПР). "По поручению председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого молодежная организация партии уже приступила к всероссийскому мониторингу цифровых платформ. Мы проверяем, зависит ли стоимость одинаковых товаров и услуг от модели телефона, истории заказов, наличия подписки и других данных пользователя. По завершении мониторинга мы представим его результаты", - сказал Шатунов. По его словам, развитие цифровых технологий должно сопровождаться прозрачным и справедливым ценообразованием, и потребитель должен понимать, из чего складывается стоимость его заказа. "Мы также направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить возможные признаки ценовой дискриминации и дать правовую оценку выявленным практикам", - добавил депутат. Шатунов подчеркнул, что цифровые сервисы стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян, однако у граждан стали возникать вопросы к формированию цен на товары и услуги. "Почему два человека, заказывая один и тот же продукт в одном сервисе и на один адрес, могут видеть разную стоимость? Для ЛДПР эта проблема не новая. Ранее мы добивались большей прозрачности ценообразования в сфере такси и авиаперевозок", - сказал он. Парламентарий напомнил, что ранее по инициативе партии ФАС проверила порядок формирования тарифов такси, и впоследствии появился индикатор, объясняющий причины повышения стоимости поездки, а в сфере авиаперевозок были разработаны рекомендации по обеспечению прозрачности формирования тарифов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, лдпр, госдума