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Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии
Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии
Лидеры мировой атомной индустрии определят в ходе Мировых атомных дней в Анталье наиболее востребованные и эффективные для будущего технологии, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:20+0300
2026-11-12T11:20+0300
2026-11-12T11:33+0300
анталья
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алексей лихачев
росатом
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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидеры мировой атомной индустрии определят в ходе Мировых атомных дней в Анталье наиболее востребованные и эффективные для будущего технологии, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Именно через ваше видение мы должны понять, какие технологии будут наиболее востребованы и эффективны", - сказал Лихачев на церемонии открытия молодежной программы Мировых атомных дней. Он подчеркнул, что на форуме будут поставлены задачи, которые вдохновят молодое поколение, и "атомные ряды" пополнятся все более вовлеченными и вдохновленными участниками. Также Лихачев поблагодарил Турцию за гостеприимство и в шутку назвал курортный город Анталья "российской здравницей".
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анталья, турция, алексей лихачев, росатом
Анталья, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии
Лихачев: наиболее востребованные в будущем технологии определят на Мировых атомных днях
АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидеры мировой атомной индустрии определят в ходе Мировых атомных дней в Анталье наиболее востребованные и эффективные для будущего технологии, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Именно через ваше видение мы должны понять, какие технологии будут наиболее востребованы и эффективны", - сказал Лихачев на церемонии открытия молодежной программы Мировых атомных дней.
Он подчеркнул, что на форуме будут поставлены задачи, которые вдохновят молодое поколение, и "атомные ряды" пополнятся все более вовлеченными и вдохновленными участниками.
Также Лихачев поблагодарил Турцию за гостеприимство и в шутку назвал курортный город Анталья "российской здравницей".