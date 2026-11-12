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Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии
Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии
Лидеры мировой атомной индустрии определят в ходе Мировых атомных дней в Анталье наиболее востребованные и эффективные для будущего технологии, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:20+0300
2026-11-12T11:33+0300
анталья
турция
алексей лихачев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875147786.jpg?1794472434
АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидеры мировой атомной индустрии определят в ходе Мировых атомных дней в Анталье наиболее востребованные и эффективные для будущего технологии, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Именно через ваше видение мы должны понять, какие технологии будут наиболее востребованы и эффективны", - сказал Лихачев на церемонии открытия молодежной программы Мировых атомных дней. Он подчеркнул, что на форуме будут поставлены задачи, которые вдохновят молодое поколение, и "атомные ряды" пополнятся все более вовлеченными и вдохновленными участниками. Также Лихачев поблагодарил Турцию за гостеприимство и в шутку назвал курортный город Анталья "российской здравницей".
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анталья, турция, алексей лихачев, росатом
Анталья, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
11:20 12.11.2026 (обновлено: 11:33 12.11.2026)
 
Лидеры мировой атомной индустрии определят самые востребованные технологии

Лихачев: наиболее востребованные в будущем технологии определят на Мировых атомных днях

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидеры мировой атомной индустрии определят в ходе Мировых атомных дней в Анталье наиболее востребованные и эффективные для будущего технологии, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Именно через ваше видение мы должны понять, какие технологии будут наиболее востребованы и эффективны", - сказал Лихачев на церемонии открытия молодежной программы Мировых атомных дней.
Он подчеркнул, что на форуме будут поставлены задачи, которые вдохновят молодое поколение, и "атомные ряды" пополнятся все более вовлеченными и вдохновленными участниками.
Также Лихачев поблагодарил Турцию за гостеприимство и в шутку назвал курортный город Анталья "российской здравницей".
 
АнтальяТУРЦИЯАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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