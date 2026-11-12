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Лихачев назвал отказ от атомной энергетики вульгарным отношением к климату - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Лихачев назвал отказ от атомной энергетики вульгарным отношением к климату
Лихачев назвал отказ от атомной энергетики вульгарным отношением к климату - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал отказ от атомной энергетики вульгарным отношением к климату
Отказываться от атомной энергетики из-за опасений за экологию или по политическим причинам неразумно, это вульгарное отношение к климатической повестке, заявил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:48+0300
2026-11-12T16:48+0300
россия
германия
алексей лихачев
росатом
rt
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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Отказываться от атомной энергетики из-за опасений за экологию или по политическим причинам неразумно, это вульгарное отношение к климатической повестке, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Меня беспокоит скорее вульгарное отношение к климатической повестке", - сказал Лихачев в интервью RT в рамках Мировых атомных дней. Одним из проявлений такой вульгарности он назвал русофобию, когда некоторые страны принимают политические решения об ограничении работы "Росатома". Другая форма, по словам Лихачева, заключается в непонимании закономерностей, которые происходят на сложнейшем мировом энергетическом рынке. Он напомнил, что отказ Германии от атомной энергетики в угоду экологической повестке привел к резкому росту угольной генерации и "смещению в красную зону экологических параметров энергетики".
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россия, германия, алексей лихачев, росатом, rt
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, RT
16:48 12.11.2026
 
Лихачев назвал отказ от атомной энергетики вульгарным отношением к климату

Лихачев: отказываться от атомной энергетики из-за опасений за экологию неразумно

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Отказываться от атомной энергетики из-за опасений за экологию или по политическим причинам неразумно, это вульгарное отношение к климатической повестке, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Меня беспокоит скорее вульгарное отношение к климатической повестке", - сказал Лихачев в интервью RT в рамках Мировых атомных дней.
Одним из проявлений такой вульгарности он назвал русофобию, когда некоторые страны принимают политические решения об ограничении работы "Росатома". Другая форма, по словам Лихачева, заключается в непонимании закономерностей, которые происходят на сложнейшем мировом энергетическом рынке.
Он напомнил, что отказ Германии от атомной энергетики в угоду экологической повестке привел к резкому росту угольной генерации и "смещению в красную зону экологических параметров энергетики".
 
РОССИЯГЕРМАНИЯАлексей ЛихачевРосатомRT
 
 
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