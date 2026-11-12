https://1prime.ru/20261112/lihachev-875171605.html

Лихачев заявил, что опасений по ядерной безопасности на ЗАЭС нет

Лихачев заявил, что опасений по ядерной безопасности на ЗАЭС нет - 12.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев заявил, что опасений по ядерной безопасности на ЗАЭС нет

Никаких опасений с точки зрения ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции нет, несмотря на попытки ВСУ заявил гендиректор "Росатома" Алексей... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:46+0300

2026-11-12T17:46+0300

2026-11-12T17:46+0300

алексей лихачев

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Никаких опасений с точки зрения ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции нет, несмотря на попытки ВСУ заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Хотелось бы заверить ... что никаких беспокойств для людей, для россиян, для европейцев, для украинцев, по состоянию станции нет. Станция под абсолютным контролем, все мы понимаем на шаг вперед и ВВЭР-1000 это наш, образно говоря, автомат Калашникова, который мы много десятилетий делаем и эксплуатируем", - сказал Лихачев в интервью RT в рамках "Мировых атомных дней". Он уточнил, что главный риск заключается в действиях ВСУ, которые "как раз ядерную безопасность разрушают". По словам главы госкорпорации, особенно оголтело украинские войска ведут себя с апреля 2026 года. С тех пор погибли 15 работников ЗАЭС, причем шестеро только за последние две недели. "Мы понимаем почему это происходит. Им мстят за выбор России. Им мстят за выбор "Росатома". Им не простят, что они остались верны своему долгу атомщиков и то, что они выбрали флаг Российской Федерации", - добавил Лихачев.

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алексей лихачев, всу, росатом, rt