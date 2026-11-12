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Лихачев рассказал о проектах строительства атомных энергоблоков в мире - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал о проектах строительства атомных энергоблоков в мире
Лихачев рассказал о проектах строительства атомных энергоблоков в мире - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о проектах строительства атомных энергоблоков в мире
Порядка 17 проектов строительства атомных энергоблоков в разных странах утверждены межправительственными соглашениями с Россией, сообщил гендиректор "Росатома"... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:24+0300
2026-11-12T20:24+0300
россия
газ
турция
китай
бангладеш
алексей лихачев
росатом
оон
аэс "аккую"
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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Порядка 17 проектов строительства атомных энергоблоков в разных странах утверждены межправительственными соглашениями с Россией, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас порядка 17 проектов уже утверждено межправительственными соглашениями", - сказал он на российском сайд-ивенте "Создавая будущее: климатические решения для продовольственных систем", в рамках климатической конференции ООН COP31. Всего в мире строятся 32 реактора, из них 28 - российскими специалистами, уточнил Лихачев. Количество строящихся реакторов будет уменьшаться по мере ввода их в эксплуатацию, отметил глава госкорпорации, однако это число восполнят новые проекты. Так, скоро начнутся пусковые операции на АЗС "Аккую" в Турции, идет пуск седьмого блока станции "Тяньвань" в Китае, а также пуск первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш.
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россия, газ, турция, китай, бангладеш, алексей лихачев, росатом, оон, аэс "аккую"
РОССИЯ, Газ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, Бангладеш, Алексей Лихачев, Росатом, ООН, АЭС "Аккую"
20:24 12.11.2026
 
Лихачев рассказал о проектах строительства атомных энергоблоков в мире

Лихачев: около 17 проектов строительства АЭС утверждены межправсоглашениями с Россией

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Порядка 17 проектов строительства атомных энергоблоков в разных странах утверждены межправительственными соглашениями с Россией, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"У нас порядка 17 проектов уже утверждено межправительственными соглашениями", - сказал он на российском сайд-ивенте "Создавая будущее: климатические решения для продовольственных систем", в рамках климатической конференции ООН COP31.
Всего в мире строятся 32 реактора, из них 28 - российскими специалистами, уточнил Лихачев.
Количество строящихся реакторов будет уменьшаться по мере ввода их в эксплуатацию, отметил глава госкорпорации, однако это число восполнят новые проекты.
Так, скоро начнутся пусковые операции на АЗС "Аккую" в Турции, идет пуск седьмого блока станции "Тяньвань" в Китае, а также пуск первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш.
 
РОССИЯГазТУРЦИЯКИТАЙБангладешАлексей ЛихачевРосатомООНАЭС "Аккую"
 
 
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