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Лихачев рассказал о проектах строительства атомных энергоблоков в мире

Лихачев рассказал о проектах строительства атомных энергоблоков в мире - 12.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о проектах строительства атомных энергоблоков в мире

Порядка 17 проектов строительства атомных энергоблоков в разных странах утверждены межправительственными соглашениями с Россией, сообщил гендиректор "Росатома"... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:24+0300

2026-11-12T20:24+0300

2026-11-12T20:24+0300

россия

газ

турция

китай

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алексей лихачев

росатом

оон

аэс "аккую"

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Порядка 17 проектов строительства атомных энергоблоков в разных странах утверждены межправительственными соглашениями с Россией, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас порядка 17 проектов уже утверждено межправительственными соглашениями", - сказал он на российском сайд-ивенте "Создавая будущее: климатические решения для продовольственных систем", в рамках климатической конференции ООН COP31. Всего в мире строятся 32 реактора, из них 28 - российскими специалистами, уточнил Лихачев. Количество строящихся реакторов будет уменьшаться по мере ввода их в эксплуатацию, отметил глава госкорпорации, однако это число восполнят новые проекты. Так, скоро начнутся пусковые операции на АЗС "Аккую" в Турции, идет пуск седьмого блока станции "Тяньвань" в Китае, а также пуск первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш.

турция

китай

бангладеш

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россия, газ, турция, китай, бангладеш, алексей лихачев, росатом, оон, аэс "аккую"