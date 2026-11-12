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Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России
Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России
Новые атомные электростанции, которые сейчас строит Россия у себя и в других странах, будут работать более 100 лет, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:34+0300
2026-11-12T20:34+0300
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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Новые атомные электростанции, которые сейчас строит Россия у себя и в других странах, будут работать более 100 лет, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Я уверен, что станции, которые мы строим сейчас в Турции, в Египте, в Иране, они будут работать более 100 лет, в России, само собой", - сказал он на российском сайд-ивенте "Создавая будущее: климатические решения для продовольственных систем", в рамках климатической конференции ООН COP31. При этом глава госкорпорации уточнил, что Ростехнадзор пока не может выдать лицензию более чем на 60 лет, потому что нет статистики на больший срок.
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россия, турция, египет, иран, алексей лихачев, росатом, оон, ростехнадзор
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ИРАН, Алексей Лихачев, Росатом, ООН, Ростехнадзор
20:34 12.11.2026
 
Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России

Лихачев: новые АЭС, которые строит Россия, будут работать более 100 лет

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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Новые атомные электростанции, которые сейчас строит Россия у себя и в других странах, будут работать более 100 лет, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я уверен, что станции, которые мы строим сейчас в Турции, в Египте, в Иране, они будут работать более 100 лет, в России, само собой", - сказал он на российском сайд-ивенте "Создавая будущее: климатические решения для продовольственных систем", в рамках климатической конференции ООН COP31.
При этом глава госкорпорации уточнил, что Ростехнадзор пока не может выдать лицензию более чем на 60 лет, потому что нет статистики на больший срок.
 
РОССИЯТУРЦИЯЕГИПЕТИРАНАлексей ЛихачевРосатомООНРостехнадзор
 
 
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