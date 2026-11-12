https://1prime.ru/20261112/lihachev-875178181.html
Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России
Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России
Новые атомные электростанции, которые сейчас строит Россия у себя и в других странах, будут работать более 100 лет, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:34+0300
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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Новые атомные электростанции, которые сейчас строит Россия у себя и в других странах, будут работать более 100 лет, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я уверен, что станции, которые мы строим сейчас в Турции, в Египте, в Иране, они будут работать более 100 лет, в России, само собой", - сказал он на российском сайд-ивенте "Создавая будущее: климатические решения для продовольственных систем", в рамках климатической конференции ООН COP31.
При этом глава госкорпорации уточнил, что Ростехнадзор пока не может выдать лицензию более чем на 60 лет, потому что нет статистики на больший срок.
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россия, турция, египет, иран, алексей лихачев, росатом, оон, ростехнадзор
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ИРАН, Алексей Лихачев, Росатом, ООН, Ростехнадзор
Лихачев рассказал о сроках работы новых АЭС в России
Лихачев: новые АЭС, которые строит Россия, будут работать более 100 лет
АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Новые атомные электростанции, которые сейчас строит Россия у себя и в других странах, будут работать более 100 лет, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я уверен, что станции, которые мы строим сейчас в Турции, в Египте, в Иране, они будут работать более 100 лет, в России, само собой", - сказал он на российском сайд-ивенте "Создавая будущее: климатические решения для продовольственных систем", в рамках климатической конференции ООН COP31.
При этом глава госкорпорации уточнил, что Ростехнадзор пока не может выдать лицензию более чем на 60 лет, потому что нет статистики на больший срок.