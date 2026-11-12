https://1prime.ru/20261112/lihachev-875179343.html
Лихачев заявил, что атомную энергию воспринимают как безальтернативную
Лихачев заявил, что атомную энергию воспринимают как безальтернативную - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев заявил, что атомную энергию воспринимают как безальтернативную
Атомную энергию на климатических конференциях COP сейчас начали воспринимать как безальтернативную для "зеленой" энергетики, ситуация кардинально отличалась еще | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T21:19+0300
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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Атомную энергию на климатических конференциях COP сейчас начали воспринимать как безальтернативную для "зеленой" энергетики, ситуация кардинально отличалась еще пять лет назад, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Какие-то пять-шесть лет назад атомщики держались на задних рядах на мероприятиях типа COP" … результат работы COP, работы делегации РФ, работы "Росатома" в том, что сегодня атомная энергетика не просто востребована, а безальтернативна с точки зрения экологии… Мир услышал правду, и огромное количество информационных проектов, направленных против атомной энергетики, просто разбились о факты и научную аргументацию. Мы вскрыли карты и показали наши технологии", - заявил Лихачев на сайд-ивенте в рамках климатической конференции ООН COP31 в Анталье.
Он отметил поток "паломников" на АЭС "Аккую", как депутатов и министров, так и блогеров.
Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье. Обсуждения на форуме, который продлится до 20 ноября, сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
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анталья, турция, алексей лихачев, оон, росатом, аэс "аккую"
Анталья, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, ООН, Росатом, АЭС "Аккую"
Лихачев заявил, что атомную энергию воспринимают как безальтернативную
Лихачев: атомную энергию на конференциях COP сейчас воспринимают как безальтернативную
АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Атомную энергию на климатических конференциях COP сейчас начали воспринимать как безальтернативную для "зеленой" энергетики, ситуация кардинально отличалась еще пять лет назад, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Какие-то пять-шесть лет назад атомщики держались на задних рядах на мероприятиях типа COP" … результат работы COP, работы делегации РФ, работы "Росатома" в том, что сегодня атомная энергетика не просто востребована, а безальтернативна с точки зрения экологии… Мир услышал правду, и огромное количество информационных проектов, направленных против атомной энергетики, просто разбились о факты и научную аргументацию. Мы вскрыли карты и показали наши технологии", - заявил Лихачев на сайд-ивенте в рамках климатической конференции ООН COP31 в Анталье.
Он отметил поток "паломников" на АЭС "Аккую", как депутатов и министров, так и блогеров.
Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье. Обсуждения на форуме, который продлится до 20 ноября, сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.