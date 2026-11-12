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Лихачев договорился о встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси до конца года
Лихачев договорился о встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси до конца года - 12.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев договорился о встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси до конца года
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в четверг, что договорился о встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси до конца года. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:40+0300
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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в четверг, что договорился о встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси до конца года. "Мы должны провести такую серьезную очную встречу до конца года", - заявил Лихачев журналистам на полях климатического форума COP31 в Анталье. Он отметил, что ключевой темой встречи должна стать безопасность ЗАЭС. Ранее Лихачев заявлял, что Киев фактически приступил к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС.
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анталья, киев, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, магатэ, запорожская аэс
Анталья, Киев, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Росатом, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Лихачев договорился о встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси до конца года
Лихачев договорился о встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси до конца года
АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в четверг, что договорился о встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси до конца года.
"Мы должны провести такую серьезную очную встречу до конца года", - заявил Лихачев журналистам на полях климатического форума COP31 в Анталье.
Он отметил, что ключевой темой встречи должна стать безопасность ЗАЭС.
Ранее Лихачев заявлял, что Киев фактически приступил к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС.