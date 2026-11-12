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Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС
Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС - 12.11.2026, ПРАЙМ
Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на Запорожскую АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:41+0300
2026-11-12T20:41+0300
газ
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875178471.jpg?1794505303
АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на Запорожскую АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Проинформировали генерального директора (МАГАТЭ - ред.) о готовящейся 20 ноября очередной миссии по заводу топлива (на ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев журналистам на полях климатической конференции ООН COP31.
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газ, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, росатом
Газ, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом
20:41 12.11.2026
 
Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС

Лихачев: Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС

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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на Запорожскую АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Проинформировали генерального директора (МАГАТЭ - ред.) о готовящейся 20 ноября очередной миссии по заводу топлива (на ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев журналистам на полях климатической конференции ООН COP31.
 
ГазАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСРосатом
 
 
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