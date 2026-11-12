https://1prime.ru/20261112/likhachev-875178471.html

Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС

Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС - 12.11.2026, ПРАЙМ

Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на Запорожскую АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:41+0300

2026-11-12T20:41+0300

2026-11-12T20:41+0300

газ

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

росатом

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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на Запорожскую АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Проинформировали генерального директора (МАГАТЭ - ред.) о готовящейся 20 ноября очередной миссии по заводу топлива (на ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев журналистам на полях климатической конференции ООН COP31.

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газ, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, росатом