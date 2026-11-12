https://1prime.ru/20261112/likhachev-875178471.html
Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС
Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС - 12.11.2026, ПРАЙМ
Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на Запорожскую АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:41+0300
2026-11-12T20:41+0300
2026-11-12T20:41+0300
газ
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875178471.jpg?1794505303
АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на Запорожскую АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Проинформировали генерального директора (МАГАТЭ - ред.) о готовящейся 20 ноября очередной миссии по заводу топлива (на ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев журналистам на полях климатической конференции ООН COP31.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, росатом
Газ, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом
Гросси проинформировали о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС
Лихачев: Гросси проинформирован о готовящемся 20 ноября завозе топлива на ЗАЭС