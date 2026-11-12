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На юге Ливана оценили потери сельхозпроизводства из-за атак Израиля

На юге Ливана оценили потери сельхозпроизводства из-за атак Израиля - 12.11.2026, ПРАЙМ

На юге Ливана оценили потери сельхозпроизводства из-за атак Израиля

Потери сельскохозяйственного производства на юге Ливана из-за израильских атак с мая по август 2026 года - летний урожайный сезон - достигли 66 миллионов... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:41+0300

2026-11-12T15:41+0300

2026-11-12T15:41+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

ливан

сирия

сша

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БЕЙРУТ, 12 ноя - ПРАЙМ. Потери сельскохозяйственного производства на юге Ливана из-за израильских атак с мая по август 2026 года - летний урожайный сезон - достигли 66 миллионов долларов, объем недополученного урожая составил около 21 тысячи тонн, сообщил РИА Новости глава ассоциации фермеров Южного Ливана Мухаммед аль-Хусейни. "Потери сельскохозяйственного производства в период с мая по август 2026 года оцениваются примерно в 66 миллионов долларов, а объем недополученного урожая составил около 21 тысячи тонн", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что совокупный ущерб сельскому хозяйству юга Ливана с начала года достиг 89 миллионов долларов, в результате израильских атак пострадали 8606 гектаров сельскохозяйственных угодий. Аль-Хусейни также рассказал о встрече в среду делегации фермеров с президентом Ливана Джозефом Ауном, в ходе которой обсуждались последствия израильских ударов, компенсации пострадавшим хозяйствам, обеспечение доступа к приграничным сельскохозяйственным угодьям и облегчение экспорта продукции через Сирию. Как сообщила в среду канцелярия президента Ливана, Аун заявил о планах выделить 7,5 миллиона долларов для оказания помощи фермерам и предоставить еще 40 миллионов долларов для обеспечения хозяйств 1500 теплицами и 50 водяными насосами. Президент также отметил, что обратился к США с просьбой оказать воздействие на Израиль для обеспечения доступа фермеров к своим землям. Израильские удары по югу Ливана привели к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры, уничтожению посевов и садов. Ливанская сторона неоднократно заявляла о применении израильской армией боеприпасов с белым фосфором, в том числе в приграничных населенных пунктах. Продолжающиеся обстрелы и ограничения доступа к приграничным территориям лишают многих фермеров возможности обрабатывать свои земли и собирать урожай.

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сельское хозяйство, мировая экономика, ливан, сирия, сша