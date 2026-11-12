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На Мальдивах урегулировали затруднения с платежами из России - 12.11.2026, ПРАЙМ
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На Мальдивах урегулировали затруднения с платежами из России
На Мальдивах урегулировали затруднения с платежами из России - 12.11.2026, ПРАЙМ
На Мальдивах урегулировали затруднения с платежами из России
Затруднения с платежами из России на Мальдивах в основном коснулись туристических компаний и были урегулированы, новых обращений с подобной проблемой не... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:59+0300
2026-11-12T16:08+0300
туризм
бизнес
россия
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Затруднения с платежами из России на Мальдивах в основном коснулись туристических компаний и были урегулированы, новых обращений с подобной проблемой не поступало, рассказали РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах. "По имеющейся информации, возникавшие затруднения коснулись прежде всего расчетов туристических компаний за размещение своих клиентов",- сказали в российском диппредставительстве. Собеседник агентства добавил, что в генконсульство с данной проблемой обращались, и в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами вопрос удалось урегулировать. "На данный момент новых обращений по аналогичным случаям не поступало",- добавили в дипведомстве. Российский союз туриндустрии (РСТ) в понедельник сообщал, что, крупнейший банк республики – Bank of Maldives при проведении расчетов предупреждал, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. В частности, как отмечал РСТ, с такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 года при оплате бронирований в отелях. Минэкономразвития РФ сообщало о подготовке обращения в министерство туризма Мальдив и посольство республики в России по разрешению ситуации с платежами за отдых россиян в отелях на Мальдивах.
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5
4.7
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туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
15:59 12.11.2026 (обновлено: 16:08 12.11.2026)
 
На Мальдивах урегулировали затруднения с платежами из России

Генконсульство: затруднения с платежами из России на Мальдивах уже урегулированы

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Затруднения с платежами из России на Мальдивах в основном коснулись туристических компаний и были урегулированы, новых обращений с подобной проблемой не поступало, рассказали РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.
"По имеющейся информации, возникавшие затруднения коснулись прежде всего расчетов туристических компаний за размещение своих клиентов",- сказали в российском диппредставительстве.
Собеседник агентства добавил, что в генконсульство с данной проблемой обращались, и в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами вопрос удалось урегулировать.
"На данный момент новых обращений по аналогичным случаям не поступало",- добавили в дипведомстве.
Российский союз туриндустрии (РСТ) в понедельник сообщал, что, крупнейший банк республики – Bank of Maldives при проведении расчетов предупреждал, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. В частности, как отмечал РСТ, с такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 года при оплате бронирований в отелях.
Минэкономразвития РФ сообщало о подготовке обращения в министерство туризма Мальдив и посольство республики в России по разрешению ситуации с платежами за отдых россиян в отелях на Мальдивах.
 
ТуризмБизнесРОССИЯРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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