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На Мальдивах урегулировали затруднения с платежами из России

На Мальдивах урегулировали затруднения с платежами из России - 12.11.2026, ПРАЙМ

На Мальдивах урегулировали затруднения с платежами из России

Затруднения с платежами из России на Мальдивах в основном коснулись туристических компаний и были урегулированы, новых обращений с подобной проблемой не... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:59+0300

2026-11-12T15:59+0300

2026-11-12T16:08+0300

туризм

бизнес

россия

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Затруднения с платежами из России на Мальдивах в основном коснулись туристических компаний и были урегулированы, новых обращений с подобной проблемой не поступало, рассказали РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах. "По имеющейся информации, возникавшие затруднения коснулись прежде всего расчетов туристических компаний за размещение своих клиентов",- сказали в российском диппредставительстве. Собеседник агентства добавил, что в генконсульство с данной проблемой обращались, и в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами вопрос удалось урегулировать. "На данный момент новых обращений по аналогичным случаям не поступало",- добавили в дипведомстве. Российский союз туриндустрии (РСТ) в понедельник сообщал, что, крупнейший банк республики – Bank of Maldives при проведении расчетов предупреждал, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. В частности, как отмечал РСТ, с такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 года при оплате бронирований в отелях. Минэкономразвития РФ сообщало о подготовке обращения в министерство туризма Мальдив и посольство республики в России по разрешению ситуации с платежами за отдых россиян в отелях на Мальдивах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии, рст