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Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры ЮФО - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры ЮФО
Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры ЮФО - 12.11.2026, ПРАЙМ
Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры ЮФО
Устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Южного федерального округа России обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:33+0300
2026-11-12T13:33+0300
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Южного федерального округа России обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении правительства России. Заседание провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники заседания обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Южного федерального округа. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов", - говорится в сообщении. Мантуров отметил необходимость регулярно актуализировать модели угроз и доводить их до регионов, муниципалитетов и предприятий. Первый вице-премьер подчеркнул важность поддержания исправности коммунальной инфраструктуры, наличия резервных источников энергоснабжения и запасов топлива, а также обеспечения всем необходимым аварийных и экстренных служб. "Большое значение имеет обмен опытом между субъектами, а также между самими организациями по вопросам защиты. Сегодня обсудим меры, которые необходимо предпринимать, чтобы сохранить нормальный ритм производства и перевозок, доступность коммунальных и социальных услуг", – отметил Мантуров, чьи слова проводятся в сообщении.
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россия, денис мантуров
РОССИЯ, Денис Мантуров
13:33 12.11.2026
 
Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры ЮФО

Мантуров: устойчивость работы критической инфраструктуры ЮФО обсудили на подкомиссии

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Южного федерального округа России обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении правительства России.
Заседание провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники заседания обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Южного федерального округа. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов", - говорится в сообщении.
Мантуров отметил необходимость регулярно актуализировать модели угроз и доводить их до регионов, муниципалитетов и предприятий. Первый вице-премьер подчеркнул важность поддержания исправности коммунальной инфраструктуры, наличия резервных источников энергоснабжения и запасов топлива, а также обеспечения всем необходимым аварийных и экстренных служб.
"Большое значение имеет обмен опытом между субъектами, а также между самими организациями по вопросам защиты. Сегодня обсудим меры, которые необходимо предпринимать, чтобы сохранить нормальный ритм производства и перевозок, доступность коммунальных и социальных услуг", – отметил Мантуров, чьи слова проводятся в сообщении.
 
РОССИЯДенис Мантуров
 
 
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