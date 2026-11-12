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Власти уточнили меры помощи бизнесу, пострадавшему от атак на маркетплейсы - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Власти уточнили меры помощи бизнесу, пострадавшему от атак на маркетплейсы
Власти уточнили меры помощи бизнесу, пострадавшему от атак на маркетплейсы - 12.11.2026, ПРАЙМ
Власти уточнили меры помощи бизнесу, пострадавшему от атак на маркетплейсы
Правительство России уточнило порядок оказания мер поддержки предпринимателей, пострадавших из‑за атак на инфраструктуру маркетплейсов, сообщает Минфин РФ. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:15+0300
2026-11-12T09:30+0300
финансы
бизнес
россия
минфин рф
озон
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России уточнило порядок оказания мер поддержки предпринимателей, пострадавших из‑за атак на инфраструктуру маркетплейсов, сообщает Минфин РФ. "Правительство подписало постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты группы "РВБ". Документ подготовлен для приведения в соответствие мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты группы "РВБ" ("Вайлдберриз"), и мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты группы "Интернет Решения" ("Озон")", - говорится в материалах на сайте.Так, власти окажут налоговую поддержку продавцам на маркетплейсах, пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от реактивных систем залпового огня и любых видов ракет."Для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках – "РВБ" и "Интернет Решения" (Ozon - ред.), при принятии решения об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб, понесенный при атаке на объекты групп компаний", - отмечается в материалах.Как и прежде, поддержку могут получать юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода, отметили в Минфине.Если пострадавший предприниматель или организация зарегистрированы с 1 декабря 2025 года, то сравнение ущерба с размером выручки не требуется, указывается в материалах."Также сокращен срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые платформа направляет в ФНС и в территориальные органы страховщика. Теперь их нужно будет направлять не позднее 5-го числа каждого месяца вместо установленного ранее 10-го числа", - говорится в материалах.В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Кроме того, в начале октября подписано постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon), продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов.
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финансы, бизнес, россия, минфин рф, озон
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Минфин РФ, Озон
09:15 12.11.2026 (обновлено: 09:30 12.11.2026)
 
Власти уточнили меры помощи бизнесу, пострадавшему от атак на маркетплейсы

Правительство уточнило порядок поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на маркетплейсы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России уточнило порядок оказания мер поддержки предпринимателей, пострадавших из‑за атак на инфраструктуру маркетплейсов, сообщает Минфин РФ.
"Правительство подписало постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты группы "РВБ". Документ подготовлен для приведения в соответствие мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты группы "РВБ" ("Вайлдберриз"), и мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты группы "Интернет Решения" ("Озон")", - говорится в материалах на сайте.
Так, власти окажут налоговую поддержку продавцам на маркетплейсах, пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от реактивных систем залпового огня и любых видов ракет.
"Для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках – "РВБ" и "Интернет Решения" (Ozon - ред.), при принятии решения об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб, понесенный при атаке на объекты групп компаний", - отмечается в материалах.
Как и прежде, поддержку могут получать юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода, отметили в Минфине.
Если пострадавший предприниматель или организация зарегистрированы с 1 декабря 2025 года, то сравнение ущерба с размером выручки не требуется, указывается в материалах.
"Также сокращен срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые платформа направляет в ФНС и в территориальные органы страховщика. Теперь их нужно будет направлять не позднее 5-го числа каждого месяца вместо установленного ранее 10-го числа", - говорится в материалах.
В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Кроме того, в начале октября подписано постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon), продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов.
 
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