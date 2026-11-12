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Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia

Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia - 12.11.2026, ПРАЙМ

Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга на фоне скандала... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T09:20+0300

2026-11-12T09:20+0300

2026-11-12T09:20+0300

технологии

общество

nvidia

илон маск

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга на фоне скандала вокруг его тайных романов. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что Хуанга могут отстранить от должности по итогам собрания совета директоров Nvidia. "Это было бы честью", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию одного из пользователей, который "попросил" нанять Хуанга на работу. Накануне газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила о том, что у главы американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз со своей подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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технологии, общество , nvidia, илон маск