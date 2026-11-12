Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/mask-875141406.html
Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia
Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia - 12.11.2026, ПРАЙМ
Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга на фоне скандала... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:20+0300
2026-11-12T09:20+0300
технологии
общество
nvidia
илон маск
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307000_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6c35ed0719c0fd58cc2215cf692d76bc.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга на фоне скандала вокруг его тайных романов. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что Хуанга могут отстранить от должности по итогам собрания совета директоров Nvidia. "Это было бы честью", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию одного из пользователей, который "попросил" нанять Хуанга на работу. Накануне газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила о том, что у главы американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз со своей подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307000_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3aa39371a28229993b750c5091930433.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , nvidia, илон маск
Технологии, Общество , Nvidia, Илон Маск
09:20 12.11.2026
 
Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia

Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу Nvidia Хуанга на фоне скандала

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что с удовольствием бы принял на работу главу американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга на фоне скандала вокруг его тайных романов.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что Хуанга могут отстранить от должности по итогам собрания совета директоров Nvidia.
"Это было бы честью", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию одного из пользователей, который "попросил" нанять Хуанга на работу.
Накануне газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила о том, что у главы американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз со своей подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл.
Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
ТехнологииОбществоNvidiaИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала