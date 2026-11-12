https://1prime.ru/20261112/mask-875147102.html

Маск заявил о продлении производства Cybertruck до конца лета

Маск заявил о продлении производства Cybertruck до конца лета - 12.11.2026, ПРАЙМ

Маск заявил о продлении производства Cybertruck до конца лета

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о продлении производства электропикапа Cybertruck до конца лета - из "сентиментальных соображений", после чего... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:14+0300

2026-11-12T11:14+0300

2026-11-12T11:14+0300

бизнес

техас

tesla

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875147102.jpg?1794471240

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава компании Tesla Илон Маск заявил о продлении производства электропикапа Cybertruck до конца лета - из "сентиментальных соображений", после чего производственная линия на заводе в Техасе переключится на сборку роботакси Cybercab, следует из сообщения предпринимателя. Изначально Маск говорил о намерении свернуть выпуск пикапа в июне-июле. "Чтобы отработать больше уже размещенных заказов на Cybertruck, производство будет продлено до конца лета 2027 года. Кстати, это не самый умный шаг с точки зрения максимизации прибыли, но должно же быть в этом мире место для сентиментальности, или в чем тогда смысл?" - написал он в соцсети Х. Ранее Маск анонсировал, что Tesla в середине следующего года начнет сворачивать производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси. Он также объявил о введении дополнительной рабочей смены на производстве электропикапов Cybertruck, чтобы успеть выполнить заказы. Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса, что исключает вмешательство человека в управление машиной. По данным компании, поездки на этих роботакси уже доступны в некоторых районах города Остина в штате Техас. Еще примерно в 20 штатах идет тестирование этой модели. Разрешение на ее использование на дорогах зависит от законов каждого штата.

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, техас, tesla