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Маск заявил о продлении производства Cybertruck до конца лета - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Маск заявил о продлении производства Cybertruck до конца лета
Маск заявил о продлении производства Cybertruck до конца лета - 12.11.2026, ПРАЙМ
Маск заявил о продлении производства Cybertruck до конца лета
Глава компании Tesla Илон Маск заявил о продлении производства электропикапа Cybertruck до конца лета - из "сентиментальных соображений", после чего... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:14+0300
2026-11-12T11:14+0300
бизнес
техас
tesla
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава компании Tesla Илон Маск заявил о продлении производства электропикапа Cybertruck до конца лета - из "сентиментальных соображений", после чего производственная линия на заводе в Техасе переключится на сборку роботакси Cybercab, следует из сообщения предпринимателя. Изначально Маск говорил о намерении свернуть выпуск пикапа в июне-июле. "Чтобы отработать больше уже размещенных заказов на Cybertruck, производство будет продлено до конца лета 2027 года. Кстати, это не самый умный шаг с точки зрения максимизации прибыли, но должно же быть в этом мире место для сентиментальности, или в чем тогда смысл?" - написал он в соцсети Х. Ранее Маск анонсировал, что Tesla в середине следующего года начнет сворачивать производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси. Он также объявил о введении дополнительной рабочей смены на производстве электропикапов Cybertruck, чтобы успеть выполнить заказы. Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса, что исключает вмешательство человека в управление машиной. По данным компании, поездки на этих роботакси уже доступны в некоторых районах города Остина в штате Техас. Еще примерно в 20 штатах идет тестирование этой модели. Разрешение на ее использование на дорогах зависит от законов каждого штата.
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бизнес, техас, tesla
Бизнес, ТЕХАС, Tesla
11:14 12.11.2026
 
Маск заявил о продлении производства Cybertruck до конца лета

Илон Маск заявил о продлении производства электропикапа Cybertruck до конца лета

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава компании Tesla Илон Маск заявил о продлении производства электропикапа Cybertruck до конца лета - из "сентиментальных соображений", после чего производственная линия на заводе в Техасе переключится на сборку роботакси Cybercab, следует из сообщения предпринимателя.
Изначально Маск говорил о намерении свернуть выпуск пикапа в июне-июле.
"Чтобы отработать больше уже размещенных заказов на Cybertruck, производство будет продлено до конца лета 2027 года. Кстати, это не самый умный шаг с точки зрения максимизации прибыли, но должно же быть в этом мире место для сентиментальности, или в чем тогда смысл?" - написал он в соцсети Х.
Ранее Маск анонсировал, что Tesla в середине следующего года начнет сворачивать производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси. Он также объявил о введении дополнительной рабочей смены на производстве электропикапов Cybertruck, чтобы успеть выполнить заказы.
Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса, что исключает вмешательство человека в управление машиной. По данным компании, поездки на этих роботакси уже доступны в некоторых районах города Остина в штате Техас. Еще примерно в 20 штатах идет тестирование этой модели. Разрешение на ее использование на дорогах зависит от законов каждого штата.
 
БизнесТЕХАСTesla
 
 
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