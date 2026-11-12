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Матвиенко оценила рост товарооборота между Вьетнамом и ЕАЭС

Матвиенко оценила рост товарооборота между Вьетнамом и ЕАЭС - 12.11.2026, ПРАЙМ

Матвиенко оценила рост товарооборота между Вьетнамом и ЕАЭС

Вьетнам позитивно оценивает то, что подписано соглашение между Вьетнамом и ЕАЭС, только за девять месяцев этого года взаимный товарооборот вырос на 12%,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:55+0300

2026-11-12T12:55+0300

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валентина матвиенко

зарубежнефть

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ХАНОЙ, 12 ноя – ПРАЙМ. Вьетнам позитивно оценивает то, что подписано соглашение между Вьетнамом и ЕАЭС, только за девять месяцев этого года взаимный товарооборот вырос на 12%, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Матвиенко во главе делегации верхней палаты находится с официальным визитом во Вьетнаме. "Вьетнам очень позитивно оценивает то, что подписано соглашение между Вьетнамом и ЕврАзЭС. Это дает реальные, ощутимые результаты. Только за девять месяцев этого года взаимный товарооборот вырос на 12%", - сказала политик журналистам. Говоря о сотрудничестве России и Вьетнама, Матвиенко напомнила, что ранее были приняты решения о строительстве атомной электростанции в республике. "Широкая программа по мирному атому - это важнейший проект двусторонних отношений со всех точек зрения. Не только обеспечение дополнительных мощностей электричества для экономики Вьетнама, но это высокотехнологичная сфера, это подготовка кадров, это наука и так далее", - сказала она. По словам спикера Совфеда, кроме атомной АЭС активно идет сотрудничество в нефтегазовой сфере. "Сегодня мы открыли вместе с руководителем "Зарубежнефти" два новых проекта на совместных предприятиях: один во Вьетнаме, а другой в России. Есть планы по расширению поставок и СПГ", - сказала она. По словам Матвиенко, в ходе ее встреч обсуждалось сотрудничество в сфере образования, которое успешно развивается. "Интерес к русскому языку растет и планируется строительство русской школы. Мы этим также активно будем заниматься для ускорения запуска этого проекта", - отметила сенатор. Большое внимание также было уделено сотрудничеству между регионами России и Вьетнама, сообщила она. Оно развивается с каждым годом все активнее и хорошие итоговые результаты, сказала Матвиенко. Главное, по ее словам, искренняя атмосфера уважения к России, стремление развивать дружеские отношения. "Вьетнамцы помнят и очень ценят роль России, тогда Советского Союза, которая помогла очень серьезно в борьбе Вьетнама за свою независимость, становлении промышленности после завершения вьетнамской войны, подготовки кадров", - отметила парламентарий.

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россия, мировая экономика, вьетнам, валентина матвиенко, зарубежнефть