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Минэкономразвития отметило улучшение инвестклимата в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Минэкономразвития отметило улучшение инвестклимата в России
Минэкономразвития отметило улучшение инвестклимата в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития отметило улучшение инвестклимата в России
Показатели инвестиционного климата в России в текущем году улучшились - в частности, сокращаются сроки получения разрешений и подключений к газовым сетям для... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T07:38+0300
2026-11-12T08:20+0300
газ
россия
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя - ПРАЙМ. Показатели инвестиционного климата в России в текущем году улучшились - в частности, сокращаются сроки получения разрешений и подключений к газовым сетям для бизнеса, сообщил замглавы Минэкономразвития России Денис Тюпышев в обращении к участникам стратегической сессии об улучшении инвестклимата в Сибирском федеральном округе. "По итогам 2026 года в среднем по стране срок получения разрешения на строительство сократился на пять рабочих дней, подключение к газу - почти на 16 дней, а регистрация прав собственности стала быстрее более чем на четверть. Несмотря на положительную динамику, нам еще предстоит сделать достаточно много", - сказал он. Тюпышев отметил, что следующий год станет первой контрольной точкой оценки достижения ключевых показателей инвестклимата. "Есть зоны, в которых необходимо прибавить. Так, по сроку разрешения на строительство цель на 2027 год - 55 рабочих дней. А сегодня в среднем по стране это еще пока 80 дней. По подключению к электросетям цель 44 дня при нынешних 60, к сетям водоснабжения - 50 дней при нынешних 66", - сказал замминистра.
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192
40
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газ, россия
Газ, РОССИЯ
07:38 12.11.2026 (обновлено: 08:20 12.11.2026)
 
Минэкономразвития отметило улучшение инвестклимата в России

Тюпышев: инвестклимат в России в 2026 году улучшился

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НОВОСИБИРСК, 12 ноя - ПРАЙМ. Показатели инвестиционного климата в России в текущем году улучшились - в частности, сокращаются сроки получения разрешений и подключений к газовым сетям для бизнеса, сообщил замглавы Минэкономразвития России Денис Тюпышев в обращении к участникам стратегической сессии об улучшении инвестклимата в Сибирском федеральном округе.
"По итогам 2026 года в среднем по стране срок получения разрешения на строительство сократился на пять рабочих дней, подключение к газу - почти на 16 дней, а регистрация прав собственности стала быстрее более чем на четверть. Несмотря на положительную динамику, нам еще предстоит сделать достаточно много", - сказал он.
Тюпышев отметил, что следующий год станет первой контрольной точкой оценки достижения ключевых показателей инвестклимата.
"Есть зоны, в которых необходимо прибавить. Так, по сроку разрешения на строительство цель на 2027 год - 55 рабочих дней. А сегодня в среднем по стране это еще пока 80 дней. По подключению к электросетям цель 44 дня при нынешних 60, к сетям водоснабжения - 50 дней при нынешних 66", - сказал замминистра.
 
ГазРОССИЯ
 
 
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