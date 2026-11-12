https://1prime.ru/20261112/mercedes-benz-875178258.html

Mercedes-Benz изучает, какие площадки в Германии он может сохранить

Mercedes-Benz изучает, какие площадки в Германии он может сохранить - 12.11.2026, ПРАЙМ

Mercedes-Benz изучает, какие площадки в Германии он может сохранить

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz изучает, какие производственные площадки в Германии он может позволить себе сохранить на фоне продолжающейся программы... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:34+0300

2026-11-12T20:34+0300

2026-11-12T20:34+0300

бизнес

промышленность

германия

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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz изучает, какие производственные площадки в Германии он может позволить себе сохранить на фоне продолжающейся программы экономии, заявила член правления и директор по кадрам автоконцерна Бритта Зеегер. В сентябре член правления и директор по производству Михаэль Шибе заявил, что двум расположенным в ФРГ предприятиям Mercedes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов. "Мы вынуждены конкретно и подробно проанализировать, какие площадки в Германии мы еще можем себе позволить… Мы все хотим любой ценой избежать закрытия заводов. Однако, к сожалению, теперь нам приходится более конкретно рассматривать этот вариант", - приводит агентство Рейтер слова Зеегер из внутреннего интервью для автоконцерна. Согласно сообщению агентства, в связи с резким падением прибыли в сегменте легковых автомобилей руководство Mercedes-Benz требует, чтобы сотрудники работали дольше без соответствующей компенсации в оплате труда. Ради экономии под вопросом также оказались выплаты и бонусы, такие как участие в распределении прибыли для работников при высоких доходах компании, а также "отпускные" и "рождественские" выплаты для сотрудников. На этом фоне Зеегер заявила о необходимости срочно найти компромисс между компанией и производственным советом, представляющим рабочих. Шибе, также принявший участие во внутреннем интервью, указал на то, что на данный момент, несмотря на многочисленные переговоры, компромисс так и не был достигнут. Зеегер отметила, что члены правления компании готовы пойти на финансовые уступки, но ожидают ответных уступок и со стороны сотрудников, сообщает Рейтер. В июне Handelsblatt писала, что Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам Handelsblatt, сэкономленная сумма может составить более 10 миллионов евро. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.

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бизнес, промышленность, германия, фрг, handelsblatt