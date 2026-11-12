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Mercedes-Benz заморозит все инвестиции в производство в Германии - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Mercedes-Benz заморозит все инвестиции в производство в Германии
Mercedes-Benz заморозит все инвестиции в производство в Германии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Mercedes-Benz заморозит все инвестиции в производство в Германии
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все свои дальнейшие инвестиции в производства на территории Германии, сообщает агентство DPA со... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T21:10+0300
2026-11-12T21:10+0300
бизнес
промышленность
германия
фрг
handelsblatt
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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все свои дальнейшие инвестиции в производства на территории Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление члена правления и директора по производству автоконцерна Михаэля Шибе во внутреннем интервью компании. В сентябре Шибе заявил, что двум расположенным в ФРГ предприятиям Mercedes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов. "Правление приняло совместное решение приостановить все дальнейшие инвестиции в немецкие производственные площадки", - говорится в материале. По словам Шибе, это решение было принято на фоне отсутствия компромисса в переговорах между руководством автоконцерна и производственным советом, представляющим рабочих. Директор по производству автоконцерна также отметил, что при нынешней структуре затрат инвестиции в производство в ФРГ являются невозможными. В июне Handelsblatt писала, что Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам Handelsblatt, сэкономленная сумма может составить более 10 миллионов евро. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.
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бизнес, промышленность, германия, фрг, handelsblatt
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Handelsblatt
21:10 12.11.2026
 
Mercedes-Benz заморозит все инвестиции в производство в Германии

DPA: Mercedes-Benz заморозит все инвестиции в производство в Германии

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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все свои дальнейшие инвестиции в производства на территории Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление члена правления и директора по производству автоконцерна Михаэля Шибе во внутреннем интервью компании.
В сентябре Шибе заявил, что двум расположенным в ФРГ предприятиям Mercedes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов.
"Правление приняло совместное решение приостановить все дальнейшие инвестиции в немецкие производственные площадки", - говорится в материале.
По словам Шибе, это решение было принято на фоне отсутствия компромисса в переговорах между руководством автоконцерна и производственным советом, представляющим рабочих. Директор по производству автоконцерна также отметил, что при нынешней структуре затрат инвестиции в производство в ФРГ являются невозможными.
В июне Handelsblatt писала, что Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам Handelsblatt, сэкономленная сумма может составить более 10 миллионов евро.
Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании составляет около 164 тысяч человек.
 
БизнесПромышленностьГЕРМАНИЯФРГHandelsblatt
 
 
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