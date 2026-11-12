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МГКЛ снова допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям

МГКЛ снова допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям - 12.11.2026, ПРАЙМ

МГКЛ снова допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям

МГКЛ допустил очередной технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций - серии 001РS-01 объемом 1 миллиард рублей: 11 ноября компания должна была... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:20+0300

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рынок

финансы

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. МГКЛ допустил очередной технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций - серии 001РS-01 объемом 1 миллиард рублей: 11 ноября компания должна была выплатить одиннадцатый купон на общую сумму 19,7 миллиона рублей, следует из сообщения эмитента. "Неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), 19 730 000,00 рублей", - говорится в сообщении. Это уже пятый технический дефолт по облигациям компании с конца октября. "Компания продолжает работу по урегулированию задолженности дочерних компаний. 16 ноября представим официальное заявление о текущей ситуации в группе с ответами на основные вопросы инвесторов", - сообщила группа в своем телеграм-канале. ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.

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рынок, финансы