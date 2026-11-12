https://1prime.ru/20261112/minenergo-875180205.html

Минэнерго РФ использовало право вето в отношении "Мечел-Энерго"

Минэнерго РФ использовало право вето в отношении "Мечел-Энерго" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минэнерго РФ использовало право вето в отношении "Мечел-Энерго"

Минэнерго РФ использовало право вето на решение наблюдательного совета о лишении "Мечел-Энерго" статуса участника оптового рынка электроэнергии и мощности,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T22:02+0300

2026-11-12T22:02+0300

2026-11-12T22:02+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ использовало право вето на решение наблюдательного совета о лишении "Мечел-Энерго" статуса участника оптового рынка электроэнергии и мощности, компания находится в процессе последовательного урегулирования задолженности, сообщили РИА Новости в министерстве и "Мечеле". Ранее в ноябре газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что энергетический дивизион "Мечела" лишился статуса участника оптового энергорынка из-за просрочки платежей по решению "Совета рынка". Задолженность компании перед оптовым рынком оценивается в более чем 9 миллиардов рублей. "Минэнерго России подтверждает использование права вето на решение наблюдательного совета "Совета рынка" от 28 октября о лишении "Мечел-Энерго" статуса участника оптового рынка электроэнергии и мощности", - сказали в министерстве. Дальнейшие шаги в отношении "Мечел-Энерго" будут рассмотрены на очередном заседании наблюдательного совета, отметили в Минэнерго. "Группа "Мечел" поддерживает позицию министерства. Компания находится в рабочем взаимодействии с кредиторами и профильными организациями по согласованию графика расчетов: последовательное урегулирование имеющейся задолженности остается одним из приоритетов", - прокомментировали в "Мечеле".

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россия, газ, "совет рынка"