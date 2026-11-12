https://1prime.ru/20261112/minfin--875171756.html

Минфин доработал налоговый блок бюджета с учетом бизнеса

Минфин доработал налоговый блок бюджета с учетом бизнеса - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин доработал налоговый блок бюджета с учетом бизнеса

Минфин РФ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы доработал законопроект по реализации основных направлений налоговой политики с учетом предложений бизнеса, | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:47+0300

2026-11-12T17:47+0300

2026-11-12T17:47+0300

россия

финансы

антон силуанов

минфин рф

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы доработал законопроект по реализации основных направлений налоговой политики с учетом предложений бизнеса, говорится в материалах на сайте министерства России. "Также был доработан законопроект по реализации основных направлений налоговой политики", - говорится там. "Изменения учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений президента и правительства РФ", – приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.

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россия, финансы, антон силуанов, минфин рф