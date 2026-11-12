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Минфин доработал налоговый блок бюджета с учетом бизнеса - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Минфин доработал налоговый блок бюджета с учетом бизнеса
Минфин доработал налоговый блок бюджета с учетом бизнеса - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин доработал налоговый блок бюджета с учетом бизнеса
Минфин РФ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы доработал законопроект по реализации основных направлений налоговой политики с учетом предложений бизнеса, | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:47+0300
2026-11-12T17:47+0300
россия
финансы
антон силуанов
минфин рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875171756.jpg?1794494833
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы доработал законопроект по реализации основных направлений налоговой политики с учетом предложений бизнеса, говорится в материалах на сайте министерства России. "Также был доработан законопроект по реализации основных направлений налоговой политики", - говорится там. "Изменения учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений президента и правительства РФ", – приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.
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192
40
192
40
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россия, финансы, антон силуанов, минфин рф
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Минфин РФ
17:47 12.11.2026
 
Минфин доработал налоговый блок бюджета с учетом бизнеса

Минфин доработал законопроект о реализации налоговой политики с учетом предложений бизнеса

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы доработал законопроект по реализации основных направлений налоговой политики с учетом предложений бизнеса, говорится в материалах на сайте министерства России.
"Также был доработан законопроект по реализации основных направлений налоговой политики", - говорится там.
"Изменения учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений президента и правительства РФ", – приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.
 
РОССИЯФинансыАнтон СилуановМинфин РФ
 
 
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