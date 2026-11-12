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Минфин предложил снизить НДПИ на газ для стимулирования разработки запасов

Минфин предложил снизить НДПИ на газ для стимулирования разработки запасов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил снизить НДПИ на газ для стимулирования разработки запасов

Минфин РФ в поправках к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает установить возможность снижения НДПИ на газ для стимулирования разработки... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:47+0300

2026-11-12T17:47+0300

2026-11-12T17:47+0300

газ

минфин рф

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в поправках к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает установить возможность снижения НДПИ на газ для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов с 1 января 2030 года, сообщает министерство. Правительство РФ ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата предлагается установить с 1 января 2030 года возможность применения понижающего коэффициента к сумме исчисленного НДПИ", - говорится в материалах на сайте министерства.

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