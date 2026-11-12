https://1prime.ru/20261112/minfin--875171847.html
Минфин предложил снизить НДПИ на газ для стимулирования разработки запасов
Минфин предложил снизить НДПИ на газ для стимулирования разработки запасов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил снизить НДПИ на газ для стимулирования разработки запасов
Минфин РФ в поправках к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает установить возможность снижения НДПИ на газ для стимулирования разработки... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:47+0300
2026-11-12T17:47+0300
2026-11-12T17:47+0300
газ
минфин рф
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в поправках к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает установить возможность снижения НДПИ на газ для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов с 1 января 2030 года, сообщает министерство. Правительство РФ ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата предлагается установить с 1 января 2030 года возможность применения понижающего коэффициента к сумме исчисленного НДПИ", - говорится в материалах на сайте министерства.
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газ, минфин рф
Минфин предложил снизить НДПИ на газ для стимулирования разработки запасов
Минфин предложил снизить НДПИ на газ для разработки трудноизвлекаемых запасов с 2030 года
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в поправках к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает установить возможность снижения НДПИ на газ для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов с 1 января 2030 года, сообщает министерство.
Правительство РФ ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата предлагается установить с 1 января 2030 года возможность применения понижающего коэффициента к сумме исчисленного НДПИ", - говорится в материалах на сайте министерства.