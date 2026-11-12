https://1prime.ru/20261112/minfin--875172331.html
Минфин уточнил расчет сверхдохода с учетом потерь при добыче
Минфин уточнил расчет сверхдохода с учетом потерь при добыче - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин уточнил расчет сверхдохода с учетом потерь при добыче
Минфин в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 года уточнил порядок расчета сверхдохода с учетом потерь при добыче и извлечении... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:55+0300
2026-11-12T17:55+0300
2026-11-12T17:55+0300
россия
финансы
минфин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 года уточнил порядок расчета сверхдохода с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды, говорится в материалах на сайте Минфина России. Правительство РФ ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "В части налога на сверхдоходы уточнен порядок расчета сверхдохода с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды", - сообщает Минфин.
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россия, финансы, минфин
Минфин уточнил расчет сверхдохода с учетом потерь при добыче
Минфин уточнил порядок расчета сверхдохода в бюджете с учетом потерь при добыче руды