Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/minfin--875173196.html
Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга
Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга
Минфин России предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга для пациентов с диабетом, говорится в материалах на сайте министерства. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:16+0300
2026-11-12T18:16+0300
финансы
общество
антон силуанов
минфин рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875173196.jpg?1794496573
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга для пациентов с диабетом, говорится в материалах на сайте министерства. Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предлагается направить свыше 21 миллиарда рублей на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы отдельных категорий пациентов с сахарным диабетом. Ежегодно почти 40 тысяч беременных женщин и более 60 тысяч детей будут обеспечены такими устройствами, рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводятся в материалах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , антон силуанов, минфин рф
Финансы, Общество , Антон Силуанов, Минфин РФ
18:16 12.11.2026
 
Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга

Минфин предложил направить 21 млрд рублей на системы мониторинга для пациентов с диабетом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга для пациентов с диабетом, говорится в материалах на сайте министерства.
Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов.
В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предлагается направить свыше 21 миллиарда рублей на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы отдельных категорий пациентов с сахарным диабетом.
Ежегодно почти 40 тысяч беременных женщин и более 60 тысяч детей будут обеспечены такими устройствами, рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводятся в материалах.
 
ФинансыОбществоАнтон СилуановМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала