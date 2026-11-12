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Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга
Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга
Минфин России предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга для пациентов с диабетом, говорится в материалах на сайте министерства. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:16+0300
2026-11-12T18:16+0300
2026-11-12T18:16+0300
финансы
общество
антон силуанов
минфин рф
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга для пациентов с диабетом, говорится в материалах на сайте министерства. Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предлагается направить свыше 21 миллиарда рублей на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы отдельных категорий пациентов с сахарным диабетом. Ежегодно почти 40 тысяч беременных женщин и более 60 тысяч детей будут обеспечены такими устройствами, рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводятся в материалах.
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финансы, общество , антон силуанов, минфин рф
Финансы, Общество , Антон Силуанов, Минфин РФ
Минфин предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга
Минфин предложил направить 21 млрд рублей на системы мониторинга для пациентов с диабетом
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 21 миллиард рублей на системы мониторинга для пациентов с диабетом, говорится в материалах на сайте министерства.
Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов.
В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предлагается направить свыше 21 миллиарда рублей на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы отдельных категорий пациентов с сахарным диабетом.
Ежегодно почти 40 тысяч беременных женщин и более 60 тысяч детей будут обеспечены такими устройствами, рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов
, чьи слова приводятся в материалах.