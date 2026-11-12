https://1prime.ru/20261112/minfin-875171392.html
Минфин: поправки в бюджет освободят ИП от НДС при производстве кино
Минфин: поправки в бюджет освободят ИП от НДС при производстве кино - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин: поправки в бюджет освободят ИП от НДС при производстве кино
Поправки ко второму чтению бюджета России предусматривают освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, производящих кинопродукцию, сообщили в... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:44+0300
2026-11-12T17:44+0300
2026-11-12T17:44+0300
бизнес
россия
минфин
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fd5cece630942c48da69fe435005e92a.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению бюджета России предусматривают освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, производящих кинопродукцию, сообщили в Минфине. Ранее в четверг в министерстве сообщили, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства. "Предусматривается освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинопродукции. Аналогичная мера сейчас действует в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3400da8f0a714d514c931a5371bea576.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минфин
Минфин: поправки в бюджет освободят ИП от НДС при производстве кино
Минфин: поправки к бюджету предусматривают освобождение от НДС для ИП, производящих кино
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению бюджета России предусматривают освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, производящих кинопродукцию, сообщили в Минфине.
Ранее в четверг в министерстве сообщили, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства.
"Предусматривается освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинопродукции. Аналогичная мера сейчас действует в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.