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Минфин: поправки в бюджет освободят ИП от НДС при производстве кино

Минфин: поправки в бюджет освободят ИП от НДС при производстве кино - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин: поправки в бюджет освободят ИП от НДС при производстве кино

Поправки ко второму чтению бюджета России предусматривают освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, производящих кинопродукцию, сообщили в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:44+0300

2026-11-12T17:44+0300

2026-11-12T17:44+0300

бизнес

россия

минфин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению бюджета России предусматривают освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, производящих кинопродукцию, сообщили в Минфине. Ранее в четверг в министерстве сообщили, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства. "Предусматривается освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинопродукции. Аналогичная мера сейчас действует в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, минфин