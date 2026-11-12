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Минфин отказался от введения налога на прибыль ПИФов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Минфин отказался от введения налога на прибыль ПИФов
Минфин отказался от введения налога на прибыль ПИФов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин отказался от введения налога на прибыль ПИФов
Минфин России отказаться от введения налога на прибыль паевых инвестиционных фондов (ПИФов), если они распределяют между пайщиками не менее 90% своего дохода в... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:52+0300
2026-11-12T17:52+0300
финансы
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России отказаться от введения налога на прибыль паевых инвестиционных фондов (ПИФов), если они распределяют между пайщиками не менее 90% своего дохода в течение года, говорится в материалах на сайте министерства. В рамках одобренного Госдумой в первом чтении бюджетного пакета на 2027-2029 годы, Минфин РФ предложил ввести обязанность ПИФов платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФов будет зачитываться. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок. Это, по мнению Минфина, создает предпосылки для налоговой оптимизации. Ко второму чтению министерство подготовило поправки. В них, в частности, уточняется порядок налогообложения прибыли ПИФов. "Обязанности налогоплательщика будет исполнять управляющая компания, зачет налога будет производится также при погашении паев ПИФ, а при распределении между пайщиками не менее 90% полученного дохода в течение года налог взиматься не будет", – поясняет министерство. Поправки были в четверг одобрены правительством РФ.
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финансы, бизнес, минфин, минфин рф, госдума
Финансы, Бизнес, Минфин, Минфин РФ, Госдума
17:52 12.11.2026
 
Минфин отказался от введения налога на прибыль ПИФов

Минфин отказался от введения налога на прибыль ПИФов, если они распределяют 90% доходов

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России отказаться от введения налога на прибыль паевых инвестиционных фондов (ПИФов), если они распределяют между пайщиками не менее 90% своего дохода в течение года, говорится в материалах на сайте министерства.
В рамках одобренного Госдумой в первом чтении бюджетного пакета на 2027-2029 годы, Минфин РФ предложил ввести обязанность ПИФов платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФов будет зачитываться.
Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок. Это, по мнению Минфина, создает предпосылки для налоговой оптимизации.
Ко второму чтению министерство подготовило поправки. В них, в частности, уточняется порядок налогообложения прибыли ПИФов. "Обязанности налогоплательщика будет исполнять управляющая компания, зачет налога будет производится также при погашении паев ПИФ, а при распределении между пайщиками не менее 90% полученного дохода в течение года налог взиматься не будет", – поясняет министерство.
Поправки были в четверг одобрены правительством РФ.
 
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