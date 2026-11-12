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Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный"
Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный"
Минфин России предложил выделить более 10 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры на космодроме "Восточный", чтобы с него можно было запускать новые... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:55+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил выделить более 10 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры на космодроме "Восточный", чтобы с него можно было запускать новые типы ракет, сообщили в министерстве.
Ранее в четверг в Минфине сообщили, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства.
"Более 10 миллиардов рублей предлагается направить на строительство инфраструктурных объектов на космодроме "Восточный", что позволит запускать с космодрома новые ракеты среднего класса "Союз-5", частную сверхлегкую ракету "Старт-1М", а в перспективе – среднюю многоразовую ракету "Амур-СПГ", - сказано в сообщении.
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Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный"
Минфин предложил выделить более 10 млрд рублей на инфраструктуру на космодроме "Восточный"
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил выделить более 10 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры на космодроме "Восточный", чтобы с него можно было запускать новые типы ракет, сообщили в министерстве.
Ранее в четверг в Минфине сообщили, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства.
"Более 10 миллиардов рублей предлагается направить на строительство инфраструктурных объектов на космодроме "Восточный", что позволит запускать с космодрома новые ракеты среднего класса "Союз-5", частную сверхлегкую ракету "Старт-1М", а в перспективе – среднюю многоразовую ракету "Амур-СПГ", - сказано в сообщении.