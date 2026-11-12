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Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный"

Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный"

Минфин России предложил выделить более 10 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры на космодроме "Восточный", чтобы с него можно было запускать новые... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:55+0300

2026-11-12T17:55+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил выделить более 10 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры на космодроме "Восточный", чтобы с него можно было запускать новые типы ракет, сообщили в министерстве. Ранее в четверг в Минфине сообщили, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства. "Более 10 миллиардов рублей предлагается направить на строительство инфраструктурных объектов на космодроме "Восточный", что позволит запускать с космодрома новые ракеты среднего класса "Союз-5", частную сверхлегкую ракету "Старт-1М", а в перспективе – среднюю многоразовую ракету "Амур-СПГ", - сказано в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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