Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/minfin-875172263.html
Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный"
Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный"
Минфин России предложил выделить более 10 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры на космодроме "Восточный", чтобы с него можно было запускать новые... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:55+0300
2026-11-12T17:55+0300
бизнес
технологии
финансы
минфин
минфин рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875172263.jpg?1794495327
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил выделить более 10 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры на космодроме "Восточный", чтобы с него можно было запускать новые типы ракет, сообщили в министерстве. Ранее в четверг в Минфине сообщили, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства. "Более 10 миллиардов рублей предлагается направить на строительство инфраструктурных объектов на космодроме "Восточный", что позволит запускать с космодрома новые ракеты среднего класса "Союз-5", частную сверхлегкую ракету "Старт-1М", а в перспективе – среднюю многоразовую ракету "Амур-СПГ", - сказано в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, финансы, минфин, минфин рф
Бизнес, Технологии, Финансы, Минфин, Минфин РФ
17:55 12.11.2026
 
Минфин предложил выделить средства на инфраструктуру космодрома "Восточный"

Минфин предложил выделить более 10 млрд рублей на инфраструктуру на космодроме "Восточный"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил выделить более 10 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры на космодроме "Восточный", чтобы с него можно было запускать новые типы ракет, сообщили в министерстве.
Ранее в четверг в Минфине сообщили, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства.
"Более 10 миллиардов рублей предлагается направить на строительство инфраструктурных объектов на космодроме "Восточный", что позволит запускать с космодрома новые ракеты среднего класса "Союз-5", частную сверхлегкую ракету "Старт-1М", а в перспективе – среднюю многоразовую ракету "Амур-СПГ", - сказано в сообщении.
 
БизнесТехнологииФинансыМинфинМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала